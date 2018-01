El general y los soldados

En la crisis del Real Madrid, hay algo que me llama poderosamente la atención: que sea tan general. En los baches competitivos de los equipos suele haber bajadas de rendimiento de algún/algunos jugadores o de líneas de equipo (defensa, media, delantera). Pero ahora, en el Madrid, la crisis es general y generalizada: las líneas no rinden ( apenas algún gol de la delantera salva los muebles en algún partido); las figuras, tampoco; el primer equipo navega sin liderazgo ni reacción; y el segundo no devuelve el plus de esfuerzo, trabajo y motivación que llevaría a sus componentes a merecer puesto en el primero.

Es incomprensible, por ejemplo, que Asensio haya sido olvidado en las alineaciones y que Isco se desdibuje en la mediocridad del juego sin pólvora y mordiente del equipo. Lo es que Nacho y Carvajal, dos puntales de regularidad absoluta y compromiso en la defensa del equipo, vaguen como sombras de lo que son entre minutos intrascendentes y banquillos incomprensibles.

Y lo es que Ceballos, un excelente media punta, no aparezca en las alineaciones, ante la crisis de Isco y Modric. Y lo es que el gran capitán, Ramos, se difumine entre actuaciones correctas y errores impropios de un central de su enorme clase. Y sobre todo, que enmudezca hasta ahora y su voz no se haya oído todavía.

Habrá una o varias causas (seguramente varias, pero seguro que... ¡muy ordenadas!) y me gustaría saber cuál es la primera de la lista para los jugadores, porque es evidente que es la que explica la epidemia general del equipo. Zizou es uno más de los pacientes de esta epidemia. Y sus incomprensibles decisiones en los cambios de los últimos partidos, lo prueba. No sé que les habrá dicho en la última charla. Está muy bien defender al equipo ante las críticas de la crisis, pero... si no existe el equipo, ¿tiene sentido su defensa?

¿No sería mas racional tratar la etiología -el bajo/nulo rendimiento de jugadores- antes que los síntomas -las carencias de juego del equipo, línea por línea-? Supongo que la Champions será otro cantar para el equipo- ¡sólo faltaba que así no fuera!-, pero el Madrid del plantillón histórico -¿te acuerdas cómo proyectábamos el futuro del equipo este verano?-, no puede administrar su rendimiento en una sola competición.

La afición no se lo merece y la historia del equipo tampoco. El Madrid está tardando en reaparecer. Los muchos puntos de desventaja no sirven para justificar la falta de compromiso deportivo del equipo con la Liga - y casi con la Copa: ¡lo del Numancia en el Bernabeu.!-.Y la afición es paciente, pero no complaciente. Quo vadis Madrid? Quo vadeis, figuras y figurines?