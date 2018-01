Puigdemont y la transformación digital

La transformación digital es algo de lo que no se libra ningún modelo de negocio y/o de relación social convencional. La combinación de smartphones, aplis, conectividad, y la ya famosa nube, lo está cambiando todo.

Los modelos de negocio físicos, tradicionales están dejando paso, a la fuerza, a los nuevos modelos virtuales y ningún ámbito se va a librar de esta gran ola que es la transformación digital.

Algunos ejemplos:

La gente ha dejado de comprar música en soportes físicos para pasar a consumir música en la nube con Spotify por ejemplo. (MaaS) Music as aService, pago por uso, solo pago por el periodo en el que quiero escuchar.

Ya nadie utiliza software descargado en un dispositivo para acceder a su correo electrónico, Gmail es un servicio de correo electrónico en la nube (SaaS) Software as a Service.

Otro ejemplo de transformación digital paradigmatico es CartoGo, una vez más la nube permite pagar sólo por el período en el que usas el coche. (CaaS) Car as a Service, (TaaS) Telco as a Service, (KaaS) Keys as a Service, etc.

El fugado ex presidente Puigdemont se quiere sumar a la transformación digital, con un Smartphone una App (Skype) y la nube en la que vive, (junto con la mitad de los catalanes),intentando convertirse en el primer PaaS (Politician as a Service) Un Presidente Virtual, en la/s nube/s al que sólo tendremos que pagar cuando lo usemos...

Para pensárselo ¿no?