La violencia de género no nace... se hace

Madres y padres del mundo:Nos extrañamos de ver cada día en las noticias la cantidad de casos de violencia de género que día a día nos despiertan en las noticias. Y ahora os voy a contar mi teoría, que si bien por lo que veo, está siendo compartida por muchos psicólogos que alertan de lo que se nos viene encima.Hace años que pregono la necesidad de criar niños y no criar pequeños terroristas malcriados. La idea tan arraigada de que hay que darles a los niños todo lo que nosotros tuvimos, de ser sus colegas y amigos y de que nos traten como iguales, no es sino que un craso error. Los niños tienen que ser niños, jugar con niños, discutir con niños y revelarse contra los padres, quienes han de ejercer su autoridad sin miramientos ni chantajes, que deben ser conscientes que educar consiste en decir NO y hacerles entender a los niños que el chantaje emocional NO sirve.Un niño que aprende desde la tierna infancia a tener límites, a luchar por lo que quiere a base de esfuerzo y NO de chantajes, será muy posiblemente un adulto que sabrá distinguir una Negativa de un consentimiento. Y hay que empezar desde la cuna, porque la chavalería de hoy en día, nace con el chip consumista e inconformista y con las pilas cargadas con pilas alcalinas de alta calidad. Nos acostumbramos a dejarles la tableta en un restaurante, para que nos dejen en paz mientras comen, o mismamente para obligarles a comer.Los padres actuales llegamos cansados a casa. Jornadas maratonianas de curro, gimnasio, cumplir con todo/todos y los que sufren todo el estrés son los niños. No tenemos tiempo para jugar con ellos, para reírnos con ellos y dejamos que los “sustitutos” tipo elementos electrónicos, internet, etc hagan nuestra misión. Y no… no es cuestión de chantaje emocional o comprarles la cosa de turno para que no nos den la palaleta en público ni nos pongan en ridículo. Y eso los niños lo saben.. y se aprovechan.La educación infantil es una de las más importantes sin duda y no sólo depende de los maestros, sino que debe continuar en casa. Saberles poner límites, hacerles ver que el esfuerzo y el tesón siempre consigue sus frutos (tarde o temprano) y enseñarles que la educación y el respeto no es algo pasado de moda, sino que es algo que te va a acompañar hasta que te mueras.La violencia de género tiene su cuna especialmente en todos esos errores de educación. Los niños que crecen sin límites, y no aceptan un NO por respuesta, se convierten en adultos (con la fuerza que eso conlleva) que toman a la fuerza lo que no se les da de buen grado. Y si les dices NO… está claro que no lo aceptan. Se convierten en adultos posesivos, y cambian la pataleta infantil por los golpes. Aquí se hace lo que yo quiero y punto. Porque es lo que nos tienen acostumbrados desde la cuna ¿no?Los padres tenemos la gran misión de evitar criar adultos tiranos. Y eso sólo depende de nosotros.

Vienen los Reyes, los regalos, los chantajes emocionales. Siguen alertando los psicólogos, NO hay que comprar todo lo que se pida, sino que hay que dejar que se ilusionen por conseguir lo que desean, y que evidentemente como en la vida real, nada es gratis (o proviene de los RRMM).La forma de erradicar la Violencia de género empieza por ponerles límites de pequeños. Un NO es un NO aquí o en China.