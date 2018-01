Y sin embargo se mueve

Que el empleo despega es un hecho, que el mismo es "trabajo basura" es una realidad. Pese a las declaraciones de Rajoy asegurando que en 2020 la tasa de desempleo estaría en torno al 11% no podemos hacer más que mantener la esperanza.

Atrás quedaron los años en que la inmigración destrozó un mercado laboral que pese a sus carencias tampoco llegó a ser malo del todo. Parece que llegan algunas de las ayudas prometidas a los autónomos, aquellos valientes que apuestan por enfrentarse a un estado cuya máxima aspiración es esquilmar y robar de manera poco clara a los que apuestan por el autoempleo.

Servidor está a punto de dar el paso quizás buscando algo de salud psicológica y recobrar una vida ya hace años perdida. El enfrentamiento de David contra Goliat pocas veces se salda con la victoria de David por mucho que la leyenda se empeñe. Es un viaje no exento de riesgos pero que puede merecer la pena por una temporada.

En un mercado laboral en el que nos vemos abocados a un autoempleo quizás sea más aconsejable la "seguridad" del trabajo por cuenta ajena. Mejor dicho, la menor "inseguridad" ya que no se tiene asegurado nunca el cobro aún trabajando para una empresa y todo ello con el beneplácito de la administración.

Pero no todo son malas noticias sobre temas laborales. Mi estrecha relación con autoridades provinciales/autonómicas permiten cierto optimismo -no tanto como el 11% referido por Rajoy- pero cierto optimismo al fin y al cabo. Pese al estar trabajando, me han llegado en los últimos meses varias ofertas de trabajo de empresas a las que no conocía y algunas de ellas bastante importantes.

Como siempre las grandes ciudades son las que más empleo generan y las que mejores condiciones suelen tener (por lo menos suelen tener un horario que ya es algo) y donde los salarios son en general más altos. Hay cierto optimismo entre los agentes implicados en éstas lides y eso se nota en el consumo y en los precios del ladrillo.

"En España comienza a amanecer" reza la famosa canción y creo que es un logro de todos del que tenemos que estar orgullosos, pero también debemos dar tirones de orejas a aquellos que se aprovechan de la débil creación de puestos de trabajo. El tema de la recolección de fresas que ha salido últimamente no tiene desperdicio porque entre todos la mataron y ella sola se murió. En una comunidad autónoma en la que el PER fomenta el pensarse mucho el tema de trabajar se encuentran ahora que nadie quiere trabajar en el campo en régimen de semiesclavitud por poco más que unas monedas al día. ¿Qué está pasando en éste país para que estemos en ésta situación? ¿Hasta que punto hemos llegado?

La cosa está clara, sale más rentable contratar inmigrantes que no protesten que pagar un salario digno. Ya está pasando en muchos sectores como en el de la logística/transporte con empresas españolas matriculando vehículos en otros países para no pagar impuestos, o los famosos casos en los que se contratan a personas del este y luego se les cobra por dormir dentro del camión.

La picaresca española dicen, la de Roldán y los Guerra, la de los ERES y el 3% catalán. Quién no se hace rico en España es que es tonto (decía un político) y a base de traer extranjeros más de uno se llena las alforjas de monedas. La creación actualmente de una especie de Sindicato Vertical vendría a solucionar muchos de los problemas que quedan en nuestro país pero con matices.

La lucha de clases de la que el Sindicato Vertical aborrecía es algo caduco, anodino y casposo y solamente mediante gremios con representación en el gobierno se acercarían posturas en temas tan básicos como conciliación de la vida social y laboral u horarios. Ayer volví a escuchar que corremos el riesgo de convertirnos en un país de camareros y no les falta razón pero como siempre respondo...no tiene nada de malo.

Con una clase política empeñada en disolver el país, y algunos partidos como Podemos que la odian sin pudor alguno lo que me extraña es que sigamos para arriba. Generalmente aquellos que más odian a España son los que cobran del erario público y además normalmente son originarios de Latinoamérica curioso habiendo trabajado para ellos...

Mañana saldrá el sol, volveré otro año más a intentar ser runner y como digo intentaré encontrar un empleo digno. España intentará desintegrarse, el Madrid perderá con certeza otra liga. Puede que todo parezca malo en éste país, pero sin embargo, se mueve.