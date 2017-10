Noche dura de ternura

Sin demora yo salí

buscando sólo ventura,

preso quedé en tu figura,

todo transformado en ti.

¿Qué dirán quienes te beben

y se sacian con hartura

sin sentir esta locura

de poder si no se puede?

¿Qué dirán si más bonanza

me ofrece la fruta oscura,

que la estrellada estatura

que me quema y no me alcanza?

Si mi sangre se aligera,

cuando abrasa tu atadura,

¿qué puñales de dulzura

en tus prisiones me esperan?

Ni por otra vuelo ciego,

ni apetezco más fortuna,

que el placer que me procuras

dándome desasosiego.

Es inútil la celada

de la noche más oscura

porque toda tu hermosura

como la fuerza del alba,

borra todos los agravios,

traza trémula ternura:

los besos que sólo cura

la pócima de tus labios.