30 Años de 'La chaqueta metálica' de Kubrick

Sin duda La Chaqueta Metálica (1987) de Stanley Kubrick es una de las mejores películas que se han hecho sobre la guerra del Vietnam. Dividida en tres partes nos cuenta la vida de los soldados que fueron enviados a ese infierno que fue esa terrible guerra.

Anterior a este filme Kubrick ya había realizado otros dos films relacionados con la guerra: Senderos de Gloria (1957) y Fear and Desire (su primer largometraje de 1953). El film se basa en la novela The Short-Timers que Kubrick descubrió en la revista literaria Virginia Kirkus Review, es un relato de 200 páginas, publicado en 1979, en el que su autor Gustav Hasford evoca sus propias experiencias como corresponsal en esta guerra.

La Warner concedió a Kubrick un presupuesto de 17 millones de dólares y le dió la oportunidad de reproducir las ruinas de la ciudad de Hué en Becton en un lugar próximo a Londres cerca de donde residía el director. "Un día -cuenta Kubrick- me hablaron de una central de gas abandonada en las orillas del Támesis, envié a alguien para hacer fotos, ¡era fantástico! Se parecía a Hué y además iba a ser destruida así que pudimos hacer lo que queríamos". Con este filme cuenta Kubrick sólo quería referirme a la dualidad del ser humano.

La música vuelve a ser como en todas las películas de Kubrick un elemento imprescindible. "La canción del Club de Mickey, al final, la puse para sugerir la idea de que, sin duda, no hace mucho tiempo esos jóvenes la cantaban ante el televisor, era una idea del libro pero yo la puse en otro momento, la canción Surfin Bird la elegí para ilustrar la euforia después del combate, el texto de la canción Paint it Black encajaba perfectamente con el espíritu. Yo no quería ni un aire sentimental ni un ambiente estúpido, alegre. No tomamos más que canciones de aquel período y entre ellas conservamos las que mejor se adecuaban con el clima del filme". Palabras de Kubrick para la revista Premiere en octubre de 1987.