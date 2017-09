¿En qué piensan los catalanes antes del 1-O?

Estos son cinco catalanes antes del referéndum del 1 de octubre conversando acerca de la situación política en Cataluña y del referéndum:

Uno de ellos, Marc, administrativo y natural de Vic, exclama: "¡Pues eso! ¡A partir de mañana seremos un país libre y punto! Ya estamos hartos de financiar la fiesta de otros que no dan un palo al agua, de la corrupción del PP y mientras nosotros aquí levantando España, ¡qué más me da a mí esa gente si no les conozco!".

Pau, residente en Barcelona e ingeniero, le sigue la conversación: "A mí la verdad que nunca me ha importado estar en España, pero desde que nos ahogan a impuestos y nos imponen más recortes, ¡qué narices! Lo que necesitamos es un pequeño Estado, fuerte y que maneje su propio dinero".

Julián asentía mientras Pau terminaba de decir sus últimas palabras, y añadió: “Pau, yo llevo viviendo aquí 10 años, mis padres son de Ciudad Real, y la verdad que ni soy independentista ni iba siquiera a votar, pero visto cómo está reaccionando el gobierno, ¡que le den a Rajoy! ¡He decidido que votaré y lo haré a favor!”.

Agustín, que escuchaba muy atento a Pau y Julián, intervino: “Mira, yo vivo en Gerona, y no sé nada de política, yo sólo sé que mi nación es la catalana, y aunque nos vaya mal, tenemos el derecho a gobernarnos y a ser un país independiente y a retomar nuestra soberanía que se remonta a siglos atrás”.

Lucía, exaltada por el comentario de Agustín, le replica: “¿Nación? ¡Otra vez estamos con esas! ¡Menos naciones y más libertad de todos los pueblos oprimidos! Las naciones sólo han traído guerras y enfrentamientos, ¡mira España! precisamente por eso quiero votar, para que Cataluña sea una república ejemplar basada en un sistema socialista, feminista y ecologista”.

Pau, incrédulo, le contesta a Lucía: “A ver Lucía, lo que necesita Cataluña es manejar su propio dinero para que así podamos gastarlo en nosotros mismos, y de esa manera muchas empresas multinacionales estarán interesadas en venir aquí a invertir”.

Julián, intentando aportar algo de información a la disputa para suavizar el tema: “Yo una vez leí en un artículo que en Cataluña pagamos más impuestos porque es el propio gobierno de la Generalitat el que ha establecido unos impuestos más altos respecto a otras comunidades autónomas, no sé si creérmelo”.

Sin conseguir apaciguar, sino todo lo contrario, Marc contesta molesto al comentario de Julián: “Seguro que lo has leído en la prensa madrileña, que no hace más que mentir e intentar imponer su visión rancia y fascista sobre nosotros. Tú créeme, que aquí nos ganamos el pan a base de sudarlo a diferencia de otras regiones que no quiero mencionar porque empiezo y no paro”.

Pau: “En TV3 vi un programa que precisamente hablaba del efecto económico de la independencia. Vino un economista muy famoso de invitado y aseguró con demostraciones que el PIB catalán pasaría a ser de los más altos de Europa si se independizara de España”.

Lucía: “A mí es que Europa me da igual. No es más que una supra organización neo liberal como lo son también las multinacionales”.

Marc, para rematar: “Yo pienso un poco como Lucía, Europa no nos representa, no tenemos por qué formar parte de una institución que ha demostrado que no está cerca de los pueblos”.

Pau no puede evitar perder los nervios: “¡Pero cómo puedes decir eso! ¡Si Europa es el futuro! De hecho, yo abogaría por continuar siendo un Estado asociado a España en términos de comercio".

Marc: “¡No hace falta! ¡Si todos esos políticos son unos corruptos! ¡Nos valemos solos con nuestros comercios e industria!

Lucía, viendo a Julián callado, le dirige la siguiente pregunta: “Y tú, ¿qué opinas?”.

Julián: “¿Yo? Yo ya lo he dicho, ¡sólo voto para tocar las narices a este gobierno por ir contra la democracia!”.

En este punto de la discusión, un extranjero que estaba escuchando con disimulo, se acerca con discreción al grupo de 5 y les comenta:

Extranjero: “Disculpen señores, pero no he podido evitar escuchar sobre lo que estaban hablando, y tengo que reconocerles que estoy un poco confundido. Ustedes dicen que van a votar y que votarán que sí en el referéndum de mañana, pero al parecer ustedes tienen expectativas y visiones muy dispares respecto a lo que van a votar".

Julián, sosegadamente, le responde: “A ver, la pregunta es si se quiere un Estado independiente en forma de república”.

Extranjero: "¿Y usted votará que sí, sólo por fastidiar, pase lo que pase? ¿Y el resto, va a votar que sí sin saber qué modelo de república existirá? Perdonen que les diga pero creo que tienen un serio problema en entender el significado real de la palabra democracia, ya que no se puede votar para decidir el futuro de varias generaciones como el que rellena una quiniela sin ni siquiera saber qué es lo que está en juego".

Ejercer el voto no sólo es un derecho para el ciudadano, es también una responsabilidad. Si no sabes lo que votas, ten cuidado, no es democracia.