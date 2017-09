Política versus Derecho Penal

El máximo desafío al que nuestra democracia se ha enfrentado tiene lugar estos días. Con muchísima ligereza estamos hablando estos días de sedición, de desobediencia a las resoluciones judiciales, de odio, de adoctrinamiento y hasta de guerra.

Existe un territorio cuya población se halla dividida entre los que respetan la ley, crean o no en ella, y los que se sitúan manifiestamente en contra, llegando incluso a combatirla por la fuerza, este territorio, no tan diferente como algunos piensan al resto de España, ha ido creando un engendro imaginario nacional regado por las irresponsables concesiones competenciales otorgadas por débiles gobiernos centrales que han usado el apoyo de los gobernantes autonómicos para mantenerse en el poder.

De aquellos polvos, estos lodos. Mientras ETA asesinaba y copaba el foco mediático del independentismo radical vasco, Cataluña silenciosamente acumulaba competencias y ejercía sin control alguno un adoctrinamiento capaz de incluso inventar una historia anti española que muchos de sus ciudadanos se han creído a pies juntillas. La violencia es el paso lógico en el que, ojalá me equivoque, derivará esta locura que dejó de ser política cuando se cometieron los primeros delitos tipificados meses atrás.

Y si los frentes abiertos eran pocos, apareció la Iglesia y alguno de sus iluminados representantes. No son pocos los clérigos que se erigen como pastores de su reducido pueblo y hablan con la mayor de las ligerezas del derecho de autodeterminación y su imposición como fundamento de la democracia. ¿Saben de qué hablan personas cuyo fundamento de vida es la mayor de las sumisiones morales, ideológicas y personales? Me temo que no.

Esto no va de decisiones políticas, va de mantener un modelo social, económico y político a través de sus instrumentos coactivos más importantes. ¿Acaso ya se puede robar con impunidad? Pues si no es así menos aún se pueden dejar de perseguir delitos más graves, ya sea en Barcelona o Albacete.