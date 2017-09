Otegi y su independentismo catalán

Arnaldo Otegi Mondragón, es un político y terrorista español de ideología independentista vasca y marxista, actual coordinador general de Euskal Herria Bildu. Anteriormente fue secretario general de Sortu y portavoz de Batasuna.

De 1995 a 2005 fue parlamentario vasco por Herri Batasuna y Euskal Herritarrok, declarados ilegales en España en 2003 junto con Batasuna por ser el brazo político de ETA. En su juventud fue miembro de la desaparecida organización terrorista ETA político-militar. Ha sido encarcelado en cinco ocasiones la última por un delito de pertenencia a banda armada en el polémico caso Bateragune.

Este caso es la respuesta número 1000 que nos deja claro el modus operandi de aquellos que quieren hacer las cosas por la fuerza y no como debería de ser, ¿para qué hay leyes? Todos esos privilegios que personas como Otegi han ganado estando al mando del brazo político terrorista, de que ETA se pasase 50 años pegando tiros en la nuca.

Privilegios a liderar un partido ilegalizado, para más tarde cambiarle el nombre y ser los mismos, seguir una estrategia que no da tiros pero del populismo y vender humo, ese que proclama que es distinto a los demás, que catalanes y vascos son diferentes, en definitiva quiere desigualdad, esa desigualdad que los demás tenemos que aguantar y no es que sea culpa de Otegi, porque no le vamos a dar el más mínimo logro, es culpa de este sistema de autonomías, cada autonomía tiene transferidas sanidad, educación, impuestos, y como en el caso de Cataluña, hasta una Agencia Tributaria propia, diferente a la de todos, como el caso del País Vasco con el cupo vasco. No contento el señor Otegi y después de haberse pasado años y años animando de alguna manera a jóvenes para luchar por la independencia, y ya sabemos hace unos años cómo era esa lucha, ahora parece que todo fue un error.

Aquel que creía en la lucha armada, ya no cree en ella, ¿y ese cambio? Ahora, ¿qué es lo que toca? Subirse al carro de la CUP, al independentismo catalán por todos los medios para después de ver que pasa con en conejillo de indias empezar a animar y crear odio para hacer lo mismo. Ese es el fundamento, el odio, un odio que muchos lo vemos tan lejano porque lo vemos tal estupidez, que dan ganas de tirarse al suelo para reírse.

¿Cómo calificarnos a los madrileños? Siempre Madrid tiene la culpa de todo, nosotros que bastante tenemos con lo que tenemos aquí metido de todos colores, direcciones y variantes, ya sabemos que se refieren a los políticos, pero queda claro y quien lo niegue miente, que por el hecho de ser madrileño ya te tienen asignada alguna coletilla, algún topicazo, o hasta algún odio o desprecio que no se corresponde con la realidad, con nosotros, los ciudadanos. Al igual que lo tiene un andaluz, o un asturiano… ¿Esa es la independencia de un pueblo ( recordemos que en pasado y por mucho que les manipulen, Cataluña nunca fue algo a parte, era un condado de Aragón) que quiere salir de España por el sufrimiento o no sentimiento o el daño que les causamos? ¿Y ellos? Y aquellos que sólo falta que el resto del país les demos el alma para que estén contentos, porque eran sus condiciones y por supuesto porque los distintos gobiernos se lo han permitido, y dado, y regalado. Mientras los demás observamos algo que por mucho que queramos meternos no es lo mismo, vemos como los sueldos de nos mantienen congelados, como seguimos con los mismos problemas cotidianos del metro, la limpieza que nunca acaban, como sigue el paro, como cada vez hay menos ayudas y como ves que para que te concedan una beca tienes que subir a la Meca, imprimir tu vida en papeles para luego bajar y tocar a Dios en su gracia.

Eso es lo que padecemos el resto, pero aún así, Cataluña que tiene un manejo casi casi absoluto de todo quiere más y si quieren más , como lo tienen todo, es la independencia. Yo digo, de acuerdo, mi opinión, que se la den, que se vayan, tendríamos que revelarnos los demás y decir, “-Fuera”, no queremos gente que odie, ni que vaya a crear más odio entre los “pringados” que somos los ciudadanos, ya arrastramos una lacra convertida en guerra de odio entre “fachas y rojos”, es así y somos así de básicos, no queremos más guerras no queremos más asesinatos, que se vayan, pero que antes devuelvan todo lo que deben, todo lo que NOS deben, hasta el último euro. Si los del NO no se manifiestan los demás poco podemos hacer. Otegi seguirá en la ola del oportunismo, más subido al cielo que nunca, porque claro, ¿en qué país un exetarra condenado, lidera un partido político? No sé qué estamos dejando que pase y no sé en qué momento, nos volvimos más fríos que hielo…