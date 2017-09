60 años de 'Senderos de Gloria' de Kubrick

Kubrick encontró grandes dificultades para realizar esta película en Francia (lugar donde se desarrolla la acción), debido al tema que trataba: la historia de unos soldados franceses que son enviados a conquistar una colina inexpugnable, fracasan y el General ve un acto de traición y ordena fusilar a tres de ellos, esta historia real transcurre en la primera guerra mundial.

Al no dejarle filmar en Francia Kubrick y su equipo se fueron a Munich, al lado de unos estudios muy bien equipados. La novela Pats of Glory de Humphrey Cobb en la cual se basa esta película, Kubrick la leyó cuando tenía 15 años: "Me interesó dijo el cineasta no por el tema literario sino por la perturbadora y trágica historia de los tres soldados".

Kirk Douglas protagonista principal aportó 900.000 dólares para la realización de este film. Tuvo grandes problemas en muchos países Europeos entre ellos España donde se estrenaría años después. En EE.UU. tuvo una gran acogida aunque hubo muchos altercados en muchos cines por el tono que tenía la película. Un film totalmente antimilitarista al que Kubrick supo dar su particular visión como en toda su obra. Esta película magistral es una obra de culto; en nuestra retina quedarán los travelling por las trincheras y la espléndida a la vez que emocionante escena final. Una película sombría, inteligente y maravillosamente interpretada.

Los Senderos de la Gloria, no conducen más que a la tumba...