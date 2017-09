Romper España

Cuentan que al mulá Nasrudin un vecino se personó un día en su domicilio un vecino para pedirle su burro.

Nasrudín ante la propuesta le contestó que no podía acceder a la petición porque lo había prestado. Justo en ese momento del interior de la casa salió el contundente rebuzno del burro. El vecino se quedó perplejo y le recriminó que no se lo dejara cuando acababa de oírlo. Nasrudín le contestó que un hombre que creía más en la palabra de un burro que en la suya, no merecía que se lo prestase. Esta situación parece idéntica a la situación que nos ha tocado vivir con el llamado Procés.

Cada cual que saque similitudes y conclusiones. La realidad no es otra que la cuerda se ha tensado al máximo y se romperá por su lado más débil. A la espera de ver si se aplicará el artículo 155 de la Constitución, visto lo visto, pregunté a unos vecinos que veranean en Extremadura como ven los acontecimientos y me dijeron que desde que al final los nacionalistas se lo cargarán todo, que ya no funciona ni la Sanidad con lo buena que era en Cataluña.

Una verdadera pena como ese sarampión de la humanidad, como lo definió Einstein, al final nos contagia a todos, de una manera u otra. En plena era de la globalización algunos prefieren la estrechez de la tribu, la cual no les ha ido tan mal por lo menos para los del 3 % . La función acaba debe empezar...Triste, muy triste hasta donde puede llegar la estupidez humana