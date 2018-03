TÉRMINOS DE USO

Al utilizar este web, usted acepta cumplir las condiciones que se exponen a continuación. Estas condiciones afectan tanto a la persona física que utilice este web como a la empresa en la que trabaje esta persona y haga uso del web en representación de la empresa.

Punto 1. PROPIEDAD

Este web y su contenido es propiedad de EL LEÓN DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES, S.A. con domicilio en Avenida de Burgos, 16D - 28036 Madrid, y con C.I.F: A87115226, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 32.704, folio 180, sección GNE, hoja 588746, en cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

Puede ponerse en contacto con nosotros enviando un mail a lector@elespanol.com.

Punto 2. USOS PERMITIDOS Y LIMITACIONES DE LA INFORMACIÓN

Todo el material gráfico que aparece en este web (gráficos, imágenes, botones, etc) es propiedad de EL LEÓN DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES, S.A. con C.I.F. A87115226, y su uso en esta web es meramente informativo, para consulta. En ningún momento se permite el uso divulgativo, copia o conservar el material de forma alguna. Todas las Imágenes están protegidas por las leyes de copyright internacionales.

Punto 3. PROTECCIÓN DE DERECHOS

Queda completamente prohibido guardar, conservar o copiar de forma alguna, ya sea digital o físicamente, las imágenes expuestas en el web. Se prohíbe cualquier uso de estas imágenes que no sea la mera consulta y visualización desde nuestro web. En ningún caso se permite utilizar las imágenes con fines comerciales.

EL LEÓN DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES, S.A. se reserva el derecho de cancelar los permisos otorgados y/o licencias al usuario si este no acepta las cláusulas de uso de este sitio web. EL LEÓN DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES, S.A., podrá limitar o eliminar la posibilidad de acceso al web y el usuario estará obligado a borrar de su equipo cualquier gráfico o material perteneciente a EL LEÓN DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES, S.A.

Punto 4. FIDELIDAD DE LA INFORMACIÓN

A pesar del esfuerzo que ponemos en la realización del web, este puede contener errores tipográficos, por lo que recomendamos al usuario cerciorarse o consultar los datos que le parezcan en el servicio de atención al cliente al efecto.

En ningún caso la información ofrecida en este web es contractual. Esta información puede contener errores o inexactitudes. Por favor, contacte con nosotros para confirmar que la información obtenida en este web está vigente y es correcta.

Punto 5. ACCESO AL WEB POR PARTE DE MENORES DE EDAD

A pesar del contenido tolerado, o apto para todos los públicos, de este web, queda terminantemente prohibido el uso a menores de edad sin la supervisión de un adulto.

En ningún momento EL LEÓN DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES, S.A. es responsable de la utilización, indebida o no, del web por parte de un menor de edad.

Punto 6. DESCARGA Y USO DE IMÁGENES

La descarga de imágenes NO ESTÁ PERMITIDA, si usted lo hace está cometiendo un delito contra la Propiedad Intelectual.

Queda prohibida la distribución de estas o cualesquiera imágenes de este web, ya sea por medios electrónicos, físicos, radiofónicos, informático, etc.

El usuario es el único responsable del uso de las imágenes y material gráfico de este web. Por lo tanto deberá asegurarse de que el uso que realiza de las mismas es legal.

Queda terminantemente prohibido el uso de imágenes o partes de ella como logotipos, grafismos de marcas, usos pornográficos o ilícitos de cualquier clase, utilizar para difamar o desprestigiar, y cualquier uso que pueda herir la honorabilidad y dignidad de las personas o persona concreta.

Punto 7. IDENTIDAD DE PUBLICACIÓN DIGITAL

Queda terminantemente prohibido utilizar el logotipo de EL LEÓN DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES, S.A. sin el consentimiento por escrito de la empresa propietaria de la marca. Queda terminantemente prohibido utilizar el nombre de EL LEÓN DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES, S.A. o relacionar esta marca o la empresa propietaria de la misma con ninguna otra empresa, evento, marca comercial, unión de empresas, etc. sin el consentimiento por escrito de la empresa propietaria de la marca PUBLICACIÓN DIGITAL.

Punto 8. CLÁUSULAS FINALES

EL LEÓN DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES, S.A. ofrece este web y contenido tal y como aparece. No nos hacemos responsables de errores tipográficos, técnicos, cambios en información, precios, etc. No ofrecemos ningún tipo de garantía, implícita o explicita, sobre la información aquí expuesta, imágenes, o cualquier otro tipo de derecho o licencia de este acuerdo.

EL LEÓN DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES, S.A. no se responsabiliza, más allá de lo que marca la ley, de daños a terceros, reclamaciones, etc. por el uso de las imágenes o el material gráfico de su web. Para cualquier controversia legal el usuario se somete a las leyes españolas. Este Acuerdo no estará regulado por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos para la venta internacional de mercancías, cuya aplicación se rechaza expresamente.

El usuario, por el mero hecho del uso del web y el material aquí expuesto, acepta este contrato cuyo contenido está claramente visible y consultable en este web. El usuario debe haber leído y comprendido el contenido y las licencias de uso que incluyen este contrato.

En caso de alguna duda o discrepancia con el contenido del mismo, puede realizar su consulta de los términos no entendidos y/o abandonar este sitio web sin hacer uso alguno del material aquí expuesto.