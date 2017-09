El hilo de este Youtuber contra la violencia machista acaba en salseo

Ya hemos pasado el debate sobre los youtubers, sobre las nuevas profesiones, sobre las palabras de moda y sobre todo eso. Hay que aceptarlos porque han venido para quedarse y cada día irán saliendo nuevos e se irán yendo viejos. Es ley de vida. Pero resulta curioso ver como uno de ellos, tal vez uno de los más polémicos, denuncia una situación de violencia machista que vivió durante el fin de semana. Y lo curioso no es que lo denuncie, sino lo que pasa después.

Pero antes de contar la historia vamos a hablar un poco de quién la cuenta. Se trata de Wismichu, un youtuber de 23 años con casi 6.000.000 de seguidores. Es popular por tener un estilo irreverente, soez y desmedido y también por dar su opinión sobre cualquier tema. Además ha cosechado varias polémicas, tanto fuera como dentro de Youtube, lo que, sin duda, le ha reportado más beneficios que perjuicio. Dicho esto, ahora ya podemos seguir adelante.

Resulta que Wismichu. después de colgar un hilo bastante largo contando toda la historia y dando su opinión, alguien a quien conoce, otro youtuber, le hace un comentario. Este comentario no es bien recibido y desemboca en una acusación y una serie de tuits que no acaban nada bien.

Lo que me llama la atención de todo esto es que no hay ningún tipo de reparo en airear este tipo de asuntos en Twitter. Señores, están hablando de violencia machista, no de cromos. Si son capaces de juzgar a otras personas y decir que lo que hicieron, o dejaron de hacer, está mal, son capaces de denunciar. Esto parece más algo de cara a la galería.

Pero esto último tan sólo es una opinión. Ahora, sin más dilación, la historia.

Anoche flipé. Un desgraciado le pegó a su novia por el mero hecho de pararse a hablar con mi grupo. — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

La chica era suscriptora, se paró a saludar y terminamos hablando durante un rato. A lo largo de este rato el tipejo iba pasando por detrás — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

Y pegándole pataditas. Al principio pensamos: "Nada, será que el tontito este quiere llamar la atención o algo".Pero cada vez fue a más. — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

De las pataditas pasó a agarrarle la cabeza desde atrás, codazos al pasar... La chica cada vez estaba más tensa y nosotros flipábamos. — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

Le preguntamos que si pasaba algo porque lo que estabamos viendo no nos gustaba nada, nada. El tío tenía pinta de ser un psycho de cuidado — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

La chavala nos responde que no, que simplemente está muy pillado y se ha puesto celoso. Como normalizando la situación a más no poder. — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

Tras esto y sin querer meternos en las relaciones de nadie le explicamos que eso no es lo normal en una relación. Los celos NUNCA son buenos — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

Bueno, pues el tio vuelve a pasar la levanta a la fuerza y se ponen a discutir en pleno bar. Al final el tio le hace un corte de manga a — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

Escasos cms de la cara de la chica. Parecía que la cosa iba a terminar así pero el cabronazo ese transforma el corte de manga en un puñetazo — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

Flipamos todavía más y por no reventar a ese desgraciado ahí mismo, los separamos y le decimos a los seguratas que echen al tipejo. — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

Ni hizo falta que viniesen, el pavo se pira del bar a lo rey del drama y la chica, pese a todo, va corriendo detrás de él mientras llora. — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

No nos gustaba nada la situación, ¿y si le volvia a hacer algo fuera del bar? Así que salimos los seguratas, mis colegas y yo a ojear. — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

Dicho y hecho, salimos y el pavo se le está encarando de tal manera a la chavala que hasta termina dándole un leve cabezazo. — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

Flipamos de nuevo y uno de mis colegas se lanza a por el desgraciado. Los separamos y echamos al tío de la zona. — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

La chica se queda con nosotros, destrozada. Nos contó que llevaban tres meses, que ella tenía 18 y el 27... Y lo peor es que se culpaba. — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

Dijo algo que me tocó los cojones de sobremanera: "La culpa es toda mía, no debí hablar con vosotros"Mira, es que me arde la puta sangre. — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

Tenía la cabeza tan lavada por ese desgraciado que hasta nos negaba que le hubiese dado un cabezazo y un puñetazo hace escasos minutos. — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

A todo esto vienen dos chavales y nos dicen que la semana pasada igual. Que a la chica le terminó dando un chungo y mientras la atendían en — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

una ambulancia, el otro desgraciado se estaba riendo de ella. Y muchos estaréis diciendo: "Pues que lo deje". Ojalá fuese tan fácil. — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

Ayer me quedó bien claro que cuando eres víctima de maltrato no eres consciente de la realidad. El matratador te destroza la cabeza. — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

Te hace sentir culpable de cosas que son totalmente naturales, te dice cosas que si realmente las sintiese luego no haría lo que ha hecho. — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

Eso termina haciendo un lío en tu cabeza que, como ya he dicho, no te deja percibir la realidad. En fin, tras todo esto la chavala se viene — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

con nuestro grupo, nuestras amigas la tranquilizan todavía más. Cambiamos de tema para que deje de pensar en lo ocurrido y cambiamos de bar — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

Pues en el otro bar estaba el desgraciado del novio. Ahora el que viene llorando y cabizbajo es él. — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

Le dice cuatro cosas, le dice que lo siente y la abraza. La chiquilla temblando. Tras esto viene a nuestro grupo y se despide de nosotros. — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

No dábamos crédito. Le decimos que por favor, aunque sabemos que cuesta, que piense con claridad. Que irse con él no es una buena opción. — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

Dice que no puede quedarse, que lo quiere y que su novio lo está pasando mal. Se van. El cachomierda con patas se gira, nos mira y sonríe. — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

Sinceramente, chica. Sé que vas a leer esto, y espero que las respuestas que está dando la gente te ayuden a salir de ese círculo de mierda. — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

Y sobre todo, a poder analizar la realidad con claridad. — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

Y tú, cachomierda con patas. Que sé que también lo vas a leer. Ojalá un día te metas con la mujer equivocada. No con una cría de 18 años. — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

A la que puedes manipular con facilidad. U ojalá alguien que te conozca lea esto y te de tu puto merecido. — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017

Hasta aquí la historia y su opinión. Ahora el salseo.

Despues de ver que la pega no le dejaria irse con el. Llamadme el malo pero esa noche no se iba con ese tio si hubiera estao yo.Valiente hdp — Melos (@Melosdead) 11 de septiembre de 2017

Justo lo que hiciste con Ingrid en su momento, ¿no?Vuélvete a la cueva. — Ismael Prego (@Wismichu) 11 de septiembre de 2017

Delante mia nunca jamas la maltrato. Pero llevas razon en lo demas lo siento mucho. — Melos (@Melosdead) 11 de septiembre de 2017

Delante tuya SÍ la maltrató. Te recuerdo que el maltrato no es solo físico, no escurras el bulto trozo de mierda con patas. — Ismael Prego (@Wismichu) 11 de septiembre de 2017