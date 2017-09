La chica que tiró la caca por la ventana en su cita de Tinder se explica

Hay citas que acaban por todo lo alto, otras que no acaban como te esperas y luego está la cita de Liam Smyth y su encantadora acompañante, que unos días después de que su historia se viralizase ha decidido explicar su versión de la historia a través de Reddit.

Para quien no conozca de qué hablamos, Liam Smyth quedó con una chica a través de Tinder, después de cenar fueron a su casa para ver una película, momento en la que ella sintió la llamada de la naturaleza, lo que inició la historia más surrealista que Tinder ha visto. Tras hacer sus necesidades, descubrió que la cadena no funcionaba, por lo que no tuvo mejor idea que envolver sus deposiciones en papel higiénico y lanzarlas por la ventana.

Podría ser el crimen perfecto si la ventana diera a un patio, como ella pensaba, pero daba a un hueco sellado por otra ventana. Hueco en el que ella misma quedó atrapada al intentar rescatar su caca, necesitando la ayuda de los bomberos para salir.

"Soy una persona bastante normal"

Aunque en un principio quiso quedarse en segundo plano, el impacto que ha tenido su historia después de que Liam publicase un crowdfunding para poder arreglar la ventana la ha convencido y ha decidido dar un paso adelante, adoptando el nick tulip-0hare en Reddit.

Allí ha respondido a varias preguntas que atormentan a la especie humana desde que hizo lo que hizo. "Honestamente, ¿quién tira una caca?". "Hasta que me pasó a mi... hubiera dicho que yo no" explica. "Pero a veces las personas hacemos cosas estúpidas. Soy una autoproclamada persona impractica".

"No quería dejarle ese tipo de... sorpresa", cuenta. Con mucho sentido del humor ha adoptado como mote "Shirehampton shit slinger", algo así como la lanzacacas de Shirehampton.

"Mis amigos me comparan con Miranda Hart [una cómica británica]... no es algo de lo que me sienta orgullosa, pero la gente se está riendo. Estoy haciendo feliz a la gente, así que no me voy a quejar".

Explica que no pasó tanto tiempo en el baño desde el primer intento de deshacerse de su caca -mediante el procedimiento standard de tirar de la cadena- hasta que optó por el lanzamiento por la ventana. Era una cadena antigua, por lo que tardaba en cargarse la cisterna.

"Cuando vi que la cadena no funcionaba, entré en pánico. Por alguna razón mi cerebro pensó que era mejor tirarla por la ventana a esperar a que se volviera a cargar la cisterna. Sé que suena ridículo, pero en el momento tenía sentido".

"En esa zona de Bristol [la aparición de un paquete con caca] se podría haber explicado de muchas formas más probables que yo entrando en pánico y lanzándola por la ventana", añade.

Preguntada por cómo fue capaz de decirle a Liam lo ocurrido, explica que "estaba de rodillas y llorando, pidiendo perdón. Pero él se lo tomó bien, se rió conmigo más que de mi. Es una de las cosas más difíciles que he tenido que decir".

Aunque se lo toma con humor, es cierto que se muestra reticente a volver al lugar de los hechos. Muchos usuarios se han mostrado escépticos sobre el hecho de el usuario tulip-0hare sea ella y no un simple fake y han pedido como prueba que se haga una foto en el baño del crimen con un papel con su nombre de usuario. "No estoy segura que nunca vaya a volver a esa casa, lo siento".

Pero queda otra gran pregunta... ¿para cuándo la segunda cita? La respuesta a esa pregunta puede sorprender a muchos: "ya ha ocurrido amigos".

Una leyenda.