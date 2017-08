La chica de la tomatina: esta misteriosa historia de dobles sí es real

Todos nos hemos encanchado como yonkis a la historia de dobles de Manuel Bartual, al que perseguía su doble. Sin embargo, la de Eva Casado es real y se ha prolongado ya seis años. Todo comenzó cuando su primo vio una foto en una revista, mientras viajaba en avión. En ella se veía claramente a Eva en la Tomatina, la popular fiesta de Buñol que consiste en estamparse tomates unos a otros. El único problema es que no era Eva.

No era Eva, pero el parecido no puede ser más sorprendente. Al ser fotógrafa quiso recrear la imagen con las mismas condiciones de luz, para ver si era un simple efecto óptico. El resultado salta a la vista:

El hospital en el que nació, implicado en el robo de niños

Cinco años han pasado desde que Eva comenzó a buscar quién era esa chica. De momento no ha encontrado ninguna pista que le lleve hasta ella, sin embargo sí que ha descubierto que el hospital en el que nació estuvo implicado en el robo de niños, y que su madre estuvo dormida durante el parto, tal y como explica en una publicación de su muro de Facebook:

"Quizá es todo fruto de la casualidad y simplemente la genética ha querido jugar a hacer unas dobles tan similares que podrían pasar por gemelas, ¿no dicen que todos tenemos un doble en el mundo? Pues yo lo he encontrado en una fotografía de La Tomatina de 2010", reflexiona.

Tras años de búsqueda infructuosa, parece resignada a no encontrarla, pero "por intentarlo otra vez no perdía nada, pero eso sí, quería acompañarlo de un texto que te dejará ver que solo busco quitarme la espina de la incertidumbre que me recuerda todos los últimos miércoles de agosto de cada año que aún no he encontrado la respuesta a este curioso rompecabezas".

Eva dispone de un correo electrónico dedicado a la búsqueda de su doble, buscandoalachicadelatomatina@gmail.com. Si tienes alguna pista