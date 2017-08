Houston no es Sharknado, no hay ningún tiburón nadando por las calles

Calles inundadas, casas destrozadas y caimanes en medio de la calle. El paso del huracán Harvey ha dejado algunas imágenes increíbles tras azotar con fuerza la ciudad de Houston, la cuarta más poblada de Estados Unidos, con fuertes lluvias desde el pasado viernes. Sin embargo, no todas ellas son reales.

A pesar de que películas como Sharknado nos hayan llenado el imaginario de ciclones de tiburones, ningún escualo ha sido visto nadando felizmente por las calles de la ciudad, como se ve en esta imagen, falseada, que se ha viralizado.

Yep...a shark on I-10 on Houston / Sip...un tiburón en la I-10 en Houston. pic.twitter.com/vObo6fLTl8 — Charly (@Charly_R_Yamin) 28 de agosto de 2017

Tal y como explican en Snopes, esta misma fotografía ya apareció en redes en 2011, tras el paso del huracán Irene por Puerto Rico. De hecho, la imagen original de la que se ha extraído al animal es esta. Que a mi no me gustaría ser la persona del kayak, pero no sería mismo que ver a un gran blanco nadar por la calle debajo de casa. Aunque la invasión de caimanes sí es real.

La foto de Obama en Texas tampoco es cierta

Otra imagen que ha corrido como la pólvora en redes sociales es la del expresidente Barak Obama, supuestamente ayudando a los afectados por la catástrofe. Una imagen muy atractiva para aquellos que quieren contraponer al expresidente con Donald Trump, y llegó a superar los 7000 retuits.

Sin embargo, la instantánea tampoco es real, ya que fue tomada hace dos años, todavía durante el mandato del demócrata el día de Acción de Gracias ¡fake news!

Lo que sí es real este vídeo, en el que vemos un gran ejemplo de poner buena cara al mal tiempo. Con su casa inundada, un hombre se tira en plancha al agua para tratar de capturar un pez que se había infiltrado en su hogar, para jolgorio de quienes presencian la escena.