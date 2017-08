Arrastra con el coche a su amigo en silla de ruedas y le quitan el carné

Últimamente el Reino Unido no para de arrojar noticias relacionadas con los coches. Si hace unos días hablábamos de los 9 ocupantes de un Honda Civic, hoy no nos fijamos tanto en la marca y el modelo sino más bien en su comportamiento.

A finales de enero, en la localidad de Harrogate, al norte de Leeds, el conductor de un coche fue visto a las afueras de un local de copas charlando con su amigo que está en silla de ruedas. De repente, y tal y como podemos ver en el vídeo, el coche arranca y el chico de la silla de ruedas se sujeta al alerón trasero para ser arrastrado.

This footage shows a man in a wheelchair clinging on to the back of a car as he is towed down a road by a motorist https://t.co/fzbCogKPM9 pic.twitter.com/EyCVU3gj1j