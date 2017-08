Los 10 baños públicos más alucinantes del mundo

¿Qué sería de nosotros sin los baños públicos? Nos sacan de más de un apuro cuando la "cosa se tuerce" estando fuera de casa, no podríamos vivir sin ellos. Sin que por lo general ofrezcan grandes alardes: cerámica, azulejo, grifos... Pero no siempre es así ya que muchas de estas instalaciones aprovechan para distinguirse con una pizca de diseño y grandes dosis de genialidad. Los hay que convierten la necesidad en experiencia.

Me he dado una vuelta por el mundo y, tras unas cuantas garrafas de agua para tener una excusa con la que utilizarlos, he elegido los 10 baños públicos más alucinantes y extraños con los que te puedes topar.

Urinarios con forma de Virgen María

China es un país abonado a todo tipo de curiosidades, como la de estos urinarios que se asemejan a la Virgen María. Pero no acaba aquí lo anecdótico ya que forman parte del mayor complejo del mayor baño público del mundo: más de 1 000 váteres y urinarios. Con tanta cantidad estaba claro que había que salir de la monotonía; de ahí que no solo tengan la forma curiosa de Virgen, también hay cocodrilos y elefantes. Se encuentra en Chongqing, China.

El váter de hielo

For Two, Please

¿Te imaginas depositando tus posaderas sobre un váter construido en frío hielo? Pues eso es lo que propone el Ice Gallery de Seúl, en Corea del Sur. Este museo hecho de hielo tiene el pertinente baño público construido en el mismo material. Impactante.

El urinario termocrómico

He sido incapaz de encontrar el origen de esta imagen (la fuente es esta) y la localización del baño público, pero me ha sido imposible no reseñar esta ¿maravilla? Una idea alocada convertida en realidad: un fondo de urinario termocrómico que cambia de color con la temperatura del "agüita amarilla". ¿Alguna vez has escrito en la nieve meando? Pues más o menos lo mismo.

El baño público transparente

Imagina hacer tus necesidades entre cuatro paredes de cristal. Sería raro además de vergonzoso, por más que este baño japonés tenga truco: el recinto está rodeado de una valla para permitir la intimidad. Eso sí: cualquiera que se encarame un poco alcanza a verte con los pantalones bajados.

Iwan Baan tiene una galería de imágenes espectacular de este baño público de Ichihara, en Japón.

El baño público transparente 2

OpenBuildings

En Japón el servicio público está "protegido" por una valla, pero en Suiza lo solucionaron con un cristal que se vuelve opaco al pulsar un botón. Está situado en Lausanne, en la vía pública. Posee un diseño peculiar por fuera y estilo futurista en acero inoxidable por dentro. Aunque lo que más mola es darle al botón de volver opacos los cristales, mira cómo funciona.

Urinario con vistas

Imagina ir al baño y situarte frente a una cristalera en lo alto de un rascacielos. Concretamente en el piso 49 del Commerzbank en Frankfurt, Alemania. Las vistas de noche deben ser magníficas.

Maniquís que te observan

No sé bien si esto es sexy o es el centro de alguna pesadilla, pero no cabe duda de que sí resulta peculiar. Y es que el Eight Avenue de Sao Joao da Madeira, en Portugal, tiene una manera extraña de decorar sus baños públicos. La foto está tomada de los urinarios masculinos, pero en el baño femenino tampoco se libran. Echa un ojo al siguiente vídeo y juzga: ¿sexy o perturbador?

Baños públicos que no lo parecen

Por la foto nadie diría que es un baño público, pero las apariencias engañan: estas estructuras con aspecto de gusano y exterior panelado esconden sendos lavabos públicos. Se sitúan en Kumutoto, Nueva Zelanda. Y están diseñados por el estudio de arquitectos Studio Pacific. Puedes ver más fotos y el interior de los servicios en su página web.

El váter de oro

Y no es broma, no: esta taza del váter es de auténtico oro de 18 kilates, es un baño público y forma parte de una exposición en el museo Guggenheim de Nueva York. Esta pieza arte es de Maurizio Catellan y estará expuesta en el museo hasta septiembre de este año. Trata de simbolizar el escaso acceso de la mayoría de la población a los excesos del 1 % restante. El baño viene de serie con un guarda de seguridad que informa sobre el uso de instalación y se asegura de que nadie se lleva el trono bajo el brazo.

El baño en el acuario

Hacer las necesidades rodeado de agua puede ser una experiencia doblemente relajante. Para ello hay que ir hasta Japón, en concreto al Mumin Papa Cafe de Akashi. También tienes que ser una mujer ya que el baño acuario es solo para ellas. Una vez abonada la entrada al servicio (por el precio de un café) la puerta se cierra dejando ver el acuario a través de las tres paredes de cristal. La vista es impresionante, como puedes ver en el siguiente vídeo de la televisión japonesa.