5 animales heroicos que salvaron a otros animales

Aviso a los lectores sensibles: este post puede emocionarte. Al menos a mí me ha pasado al recopilar los vídeos que se ven a continuación. Porque si hay algo que me emocione y me haga llorar casi a moco tendido es ver escenas en las que los animales salvan a otros animales.

Si hace unos días hablábamos de los rescates de los humanos a los animales, hoy toca hablar de los animales siendo héroes con otros animales. Es innato a ellos, como se juntan y ayudan entre ellos para salvar a alguien de su manada. La capacidad de comunicación y coordinación es asombrosa.

Destacan entre todos los casos de los elefantes y me fascina cómo unos animales tan grandes y, a priori, tan poco ágiles, son capaces de rescatar a los más pequeños tan sólo usando las trompas.

Este es especialmente emocionante. Cuando aparecen los leones, casi pierdo toda esperanza.