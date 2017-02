Estados Unidos le pone a Alemania el himno nazi en la Copa Federación

Los himnos, ay, los himnos. En 2003, en la eliminatoria entre España y Australia, los locales pusieron el de Riego en Melbourne durante una eliminatoria de Copa Davis. Pues bien, esta vez ha sido Estados Unidos la que ha que se ha equivocado: se iba a disputar la eliminatoria entre la alemana Andrea Petkovic y la local Alison Riske, cuando la germana escuchó horrorizada la letra del himno que sonaba en la época nazi.

Antes del partido sonó el “Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt” (Alemania sobre todos en el mundo). El himno data del siglo XIX y está vinculado a la Alemania nazi, pues Hitler dictaminó que se usara esta versión en el Tercer Reich. Esa parte del himno fue suprimida tras la Segunda Guerra Mundial.

El equipo alemán, encabezado por el presidente de la Federación Ulrich Klaus, y los fans que presenciaban el partido mostraron su indignación y consternación ante el himno.

El incidente, obviamente, no gustó a la delegación alemana. Andrea Petkovic, que perdió el partido, así lo hizo saber: "Es la peor experiencia que me ha pasado, ha sido horrible e impactante. Estamos en 2017, que algo así pasé en América... no puede ocurrir. Es una vergüenza y demuestra ignorancia", dijo tras el partido.

La Federación estadounidense de tenis tampoco lo vio bien y se disculpó ante la delegación alemana: "De ninguna manera quisimos faltar al respeto. El error no volverá a ocurrir y el himno correcto será interpretado en el resto de la eliminatoria".