Bela y Lima retoman la senda de la victoria

Los cuatro mejores jugadores del mundo sobre el tapete de ExpoCoruña. Las dos mejores parejas frente a frente. O lo que es lo mismo. Fernando Belasteguín y Pablo Lima contra Paquito Navarro y Sanyo Gutiérrez.

Con el uno a uno en el marcador empezaron imponiendo su ley los chicos de Ramiro Choya consiguiendo el primer break en el 3er juego del partido. Pero los número uno no tenían pensado dejar marcharse con la ventaja a sus rivales y consiguieron el contra break inmediatamente. El duelo se estableció en un ida y vuelta de roturas de servicio. Hasta cuatro situaciones como esa consecutivas se sucedieron, hasta volver a conservar su saque cada jugador con 5-5, todos, menos el último de Paquito Navarro que no pudo mantener y supondría el desenlace del primer set. 7-5 para Bela y Lima.

En el inicio de la segunda manga la igualdad volvía a ser la tónica del partido. Las posibles dudas que pudieran aparecer en la mente de dos campeones tras haber perdido en Santander y Miami no existieron y realizaron un ejercicio de concentración admirable para seguir sin fisuras en su juego. La labor de Horacio Álvarez Clementi desde el banco fue una de las claves en ese sentido. Por contra Paquito y Sanyo no terminaban de encontrar la excelencia en su juego que les ha acompañado en los dos primeros torneos. La igualdad se rompería desde el empate a 2 y no se volvería a ver en el resto de una segunda manga que también cayó para el lado del duo argentino-brasileño. 6-2 para cerrar la final. Fernando Belasteguín y Pablo Lima campeones del A Coruña Open 2017