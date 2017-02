La estrella musulmana de la NFL que emula a Muhammad Ali y se niega a viajar a Israel

Los problemas raciales que ha vivido EEUU en los últimos dos años, especialmente en lo relativo a la violencia policial contra personas negras, ha encontrado en la NFL -liga estadounidense de fútbol americano- a un auténtico símbolo de resistencia y a un altavoz contra las injusticias. Tras Kaepernick y su polémico gesto al echar la rodilla al suelo durante el himno del país y después de la renuncia de varios ganadores de la Super Bowl a visitar a Donald Trump en la Casa Blanca, este domingo el defensor de los Seahawks Michael Bennett -ganador de la Super Bowl en 2013- ha decidido alinearse con la causa palestina al descartar viajar a Israel como embajador de la NFL.

En una extensa carta publicada a través de Twitter, Bennett asegura no sentirse a gusto con ser la imagen del gobierno israelí -que había calificado la visita como una manera de combatir "la campaña de falsedades que se está orquestando contra Israel alrededor del mundo"- y, por eso, ha decidido no formar parte de la comitiva de 11 jugadores de la NFL. "No seré usado [por Israel] de ese modo", asegura el defensor de los Seahawks, quien añade: "Cuando vaya a Israel -y planeo hacerlo- será para ver no sólo Israel, sino también la zona oesta y Gaza, gracias a lo cual podré ver cómo los palestinos, que han llamado a esta tierra 'hogar' durante miles de años, viven sus vidas".

Se trata de una reacción a la carta abierta que varios personajes públicos estadounidenses, entre los que se encuentran músicos, artistas y activistas sociales, enviaron a los jugadores de la NFL que iban a viajar a Israel. En ella, se les pedía "que consideren retirarse de la delegación dada la trayectoria de Israel sobre los abusos contra los derechos humanos".

En su respuesta, Bennett recordó a la leyenda del boxeo Muhammad Ali. "Sé que Ali siempre se sintió profundamente unido al pueblo palestino, visitó campos de refugiados, fue a sus casas y siempre deseó ser la 'voz de los sin voz', y no puedo hacer esas cosas realizando este tipo de viaje a Israel", afirma el defensa de los Seahawks en su texto. Además, citando a John Carlos -conocido por su protesta en homenaje a los Panteras Negras en los Juegos de México en 1968-, Bennett asegura que "no hay compromisos parciales con la justicia. O está de su lado o contra ella; pues bien, yo estoy con ella".

Cabe recordar que la semana pasada hermano Martellus -ganador de la Super Bowl con los New England Patriots- se negó a viajar con el resto del equipo a la Casa Blanca para celebrar su victoria con el nuevo Presidente de EEUU, Donald Trump. "Cuando tienes una oportunidad de cambiar el mundo, entonces ya estás cambiando el mundo", dijo entonces el compañero de Tom Brady, quien sí acudió a la cita con el político, a quien le une una gran amistad personal.