Guerra de anuncios en la Super Bowl contra Trump

Este evento deportivo está considerado como el hito publicitario del año. Según The New York Times, el precio del spot es de cinco millones de dólares por 30 segundos. Aunque la cadena estadounidense Fox y la NFL tratan de evitar los anuncios políticos, este año, con el triunfo histórico de los Patriots, no han podido evitar que se produjera una cascada de críticas a la política de Donald Trump.

Desde Coca Cola, Budweiser, Audi y Airbn han sido algunos de los anuncios que han abogado por la diversidad, el optimismo, los beneficios de la inmigración y la igualdad.

Estos son algunos de los anuncios emitidos:

Coca Cola

Se trata de un anuncio que trata de unir a todos bajo los valores del deporte. "Hoy millones de personas celebrarán juntos, porque juntos es más bonito", asegura.

Airbn

La compañía ha sido una de las que más explícita ha sido en su anuncio. Bajo el lema 'we accept' asegura a nadie le importa en qué dios crees o a quién amas. "No importa quién eres, de dónde eres, a quién amas o a quién adoras, todos somos aceptados". "El mundo es más hermoso cuanto más aceptas".

Budweiser

El anuncio sobre el dramático viaje del cofundador dela marca, Anheuser-Busch, desde Alemania a EEUU en el siglo XIX provocó incluso un boicot por parte de algunos usuarios de Twitter contra la marca de cervezas.

Audi

Ha optado por lanzar un mensaje de igualdad de salario entre mujeres y hombres. "¿Qué le digo a mi hija? ¿Le cuento que los méritos de su abuelo valen más que los de su abuela? ¿Que su padre vale más que su mamá?", asegura una voz en off masculina.

"¿Le digo que a pesar de su educación, su conducción, sus habilidades, su inteligencia, ella será automáticamente menos valorada que cualquier hombre con el que se encuentre?". "¿O le cuento algo diferente?", concluye.

Aguacate de México

Miembros de una sociedad secreta, tipo Illuminati, discuten sobre el secreto de los beneficios nutricionales de los aguacates.