El aviso de McLaren a Alonso: "Un piloto que no cree en nosotros no es útil"

En McLaren empiezan a hartarse de que Fernando Alonso nunca se muerda la lengua cuando habla en términos decepcionantes del rendimiento de su coche y de la escudería británica esta temporada. Tanto es así que Eric Boullier, el director deportivo del equipo, ha sido muy claro sobre la continuidad del bicampeón del mundo de cara a 2018: "Prefiero que Alonso se quede con nosotros, pero con la condición de que crea en nuestro proyecto. Un piloto que no cree en nosotros no es muy útil", declaró al portal Nextgen-Auto.com.

Tras dejar en el aire que Alonso no confía en McLaren, Boullier no quiso confirmarlo. "Habría que preguntárselo, a mí no me corresponde responder", matizó. Además, el jefe del asturiano ve lógico que otros primeras espadas de la Fórmula Uno como Lewis Hamilton y Sebastian Vettel no quieran tener de compañero al español. "Dejar al lobo al cuidado de las ovejas nunca ha sido una buena idea. Cuando se tiene el estatus de número uno dentro del equipo, como Vettel en Ferrari y Hamilton en Mercedes, no quieres que nadie venga a molestarte", reconoció.

"Todos los campeones quieren medirse con los mejores, pero no necesariamente dentro del mismo equipo", añadió en la misma línea. Boullier cree que esta situación no sólo es embarazosa para los pilotos, sino también para los jefes de escudería, que "no quieren a alguien que pueda arruinar sus planes". La conclusión a la que llega la cabeza visible de McLaren es que "no se debe meter a dos gallos en el mismo corral".

Por si no fuera poco con su aviso inicial sobre las convicciones, el francés lanzó otro órdago más a Alonso para concluir: "No siempre es el piloto el que decide (sobre su futuro)". Además, reiteró que le interesa "tener dos pilotos que crean a día de hoy en el proyecto de McLaren-Honda".