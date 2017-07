Vettel, más líder; Sainz y Alonso se la ‘pegan’ en el GP de Austria

El GP de Austria, en teoría, amanecía bien para los españoles. Carlos Sainz partía en la décima posición y Fernando Alonso lo hacía en la duodécima. Es decir, ambos tenían posibilidades de puntuar. Sin embargo, ambos se la ‘pegaron’. Y de qué manera. Los dos tuvieron que retirarse (cada uno por diferentes circunstancias) y acabaron, como viene siendo habitual, siendo irrelevantes en la lucha por el mundial, donde Vettel, que acabó segundo, aumentó su ventaja sobre Hamilton, cuarto, en este Gran Premio de Austria. [Así contamos la carrera en vivo].

No empezó bien el día. En la primera vuelta, cuando los motores apenas habían empezado a rugir, se armó una ‘pelotera’ en la curva, justo después de la salida, y tuvo sus consecuencias. Daniil Kvyat jugó a los “bolos” -así lo reconoció posteriormente Fernando- y se llevó por delante a Alonso, que tuvo que retirarse después de una buena salida. El otro al que afectó el choque fue a Verstappen, que también tuvo que dirigirse a boxes para dar por terminada su participación en el Gran Premio.

“Es una pena que hayamos tenido que salir de la carrera, pero ha ocurrido algo (en referencia al choque) que no estaba en nuestras manos. La clasificación había salido bien, pero luego nos tocaron y nos arruinaron un par de carreras. A veces, cuando estás en la parte trasera y estás luchando pasan estas coas”, reconoció Fernando Alonso tras aparcar su coche en boxes.

Mala suerte para Fernando Alonso, pero también Carlos Sainz. El piloto de Toro Rosso, que, tras una buena clasificación, salía décimo, tuvo problemas desde el principio de la carrera. El motor nuevo no funcionó cómo él esperaba y fue perdiendo posiciones progresivamente hasta dar por terminada su participación en el Gran Premio en la vuelta 45: “Ha sido una carrera para olvidar. Desde la primera vuelta hemos tenido problemas con el motor… Hemos decidido retirarnos. Lo que ha pasado hoy es algo nuevo que no me había pasado en todo el año. Hay que pasar página”, finalizó el piloto de Toro Rosso.

Con los dos españoles retirados, Bottas no tuvo problemas para acabar primero. Era su segunda pole este curso (en la primera no acabó primero) y esta vez sí la aprovechó. Se mantuvo firme y resistió ante las acometidas de Vettel, líder del Mundial. Esa fue una lucha. La otra la mantuvieron Ricciardo, tercero, y Hamilton, cuarto. Pero tampoco hubo cambios. Ninguno cedió ante el contrario y el Mundial sigue prácticamente igual: Vettel sigue líder (171 puntos), Hamilton segundo (151 puntos) y Bottas tercero (136 puntos).