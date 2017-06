La imposición del WhatsApp obligatorio divide a los pilotos del Mundial de MotoGP

Carreras como la vivida la pasada temporada en el circuito alemán de Sachsenring, en la que se tuvo que recurrir al 'flag to flag' y el primero que entró a cambiar de moto fue el que terminó imponiéndose, hicieron plantearse a Dorna cómo mejorar la comunicación entre los equipos y los pilotos sin necesidad de recurrir a la manida pizarra mostrada desde el muro.

Descartada la utilización de la radio como en la Fórmula 1, la empresa que gestiona el campeonato del mundo de MotoGP lleva un año trabajando en esta idea, tras desarrollar un sistema de mensajes relativos a la seguridad que Dirección de Carrera podrá enviar al 'dashboard', al panel de control de la moto del piloto que quieren advertir, y que se estrenará a partir del Gran Premio de Alemania, que se disputa este fin de semana. El WhatsApp de MotoGP, que será obligatorio a partir de la próxima temporada, también permitirá a los equipos ofrecer información a sus pilotos en 2018 aunque el sistema ha comenzado a dividir a la parrilla de la clase reina.

“Algunos pilotos no querían tener más trabajo cuando van sobre la moto. Yo creo que es positivo y, de hecho, soy uno de los que en las comisiones de seguridad siempre he estado a favor”, razona Andrea Dovizioso, líder de MotoGP y uno de los pilotos que mañana podrá utilizar este sistema porque Ducati es uno de los equipos que dispone de esta tecnología que advierte sobre la presencia de una bandera roja (carrera detenida), bandera negra (descalificado), aviso de que te has saltado la salida y tienes que hacer un 'ride through' (paso por el 'pit lane'), si sufres un problema mecánico y tienes que apartarte o si has excedido los límites de la pista.

“Estos mensajes tienen mucho más sentido en los coches, porque los pilotos tienen mucho más tiempo para descansar entre curva y curva. En una moto, apenas hay tiempo. De todas formas, que podamos contar con esa opción es bueno y puede ser de ayuda”, matiza Valentino Rossi. “Más que cuestiones concretas como el momento más indicado para entrar a cambiar de moto, puede ser interesante por seguridad. Por ejemplo si recibes una penalización de tres décimas o medio segundo, aunque yo confío más en la pizarra”, concede Marc Márquez, que ha ganado en Sachsering en siete ocasiones de forma consecutiva.