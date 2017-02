Alfonso: “Guardiola debió renunciar a la selección por independentista… y Piqué, igual”

Alfonso Pérez, exjugador de Real Madrid, Barcelona y Betis, en Radio Marca, no dudó en opinar sobre el nacionalismo catalán y sobre dos compañeros suyos: “Lo más honesto es que Guardiola, siendo tan catalanista, hubiera renunciado a la selección española. No estoy en contra de los catalanes, mi hijo nació en Barcelona, pero si yo fuera radical hubiera hecho que nacieran en Madrid o Sevilla, no tengo nada contra el catalán, pero sí con el independentista”.

Y, posteriormente, añadió con respecto a Piqué: “Está en la misma tesitura que Guardiola, lo que pasa es que él ahora mismo está jugando y cuando llegue el momento se posicionará tan radicalmente como Pep Guardiola, está muy posicionado con la independencia de Cataluña”.

En el programa de Radio Marca, Alfonso Pérez, también habló de la salida de Figo del Real Madrid, del que dijo que “es un grandísimo jugador”. Y reconoció que le “salió bien al Real Madrid”: “La afición del Barça quedó dolida, pero habría que preguntarle a Figo si está arrepentido de tomar esa decisión, aunque le fue económicamente y deportivamente bien ir a un club como el Madrid”.

En cuanto a su club favorito, reconoció que de pequeño “era del Barça”, pero que cuando llegó al Madrid con 13 años, “se volvió del Madrid”. Y reconoció que hoy se siente más merengue que azulgrana.

Para terminar, habló de las salidas de Iker y Raúl del Madrid: “Raúl y Casillas tendrían que haber salido de otra forma, ellos dos están dolidos y luego ha podido haber una reconciliación pero sí que es verdad que podían haber tenido su homenaje como Dios manda”.