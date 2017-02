Dwight Yorke, última víctima de la ley de inmigración de Trump: "Me hicieron sentir como si fuera un criminal"

Dwight Yorke, exfutbolista del Manchester United, no ha podido entrar en Estados Unidos por tener en su pasaporte un sello de Irán, país en el que estuvo en marzo de 2015 para jugar un partido benéfico.

Yorke, nacido en Trinidad y Tobago y que se retiró en 2009, ha sido así otra de las víctimas de la nueva ley de inmigración de Donald Trump, que suspendió durante 90 días la concesión de visados a Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán. En este último país fue donde acudió hace ahora casi dos años a jugar un encuentro benéfico, en el que también participaron Luis Figo y Roberto Carlos

Dwight Yorke, que ganó tres Premier League y una Champions (1999) con el Manchester United, se encontró con la situación de que no le dejaron entrar en Estados Unidos tras aterrizar en el aeropuerto de Miami. Yorke es actualmente comentarista deportivo de BeinSports para los partidos del United.

"Me hicieron sentir como si fuera un criminal"

“No podía creer lo que estaba pasando. He estado muchas veces en Estados Unidos, me gusta el país y sin embargo me hicieron sentir como si fuera un criminal”, dijo el exfutbolista, que tenía que pasar por Miami para volver a Trinidad y Tobago.

“Había comprado mi billete, había hecho el check-in y estaba a punto de abordar mi vuelo a Miami cuando fui detenido por dos oficiales. ‘¿Pero qué está pasando aquí?’, pensé”, comentó Yorke al diario inglés The Sun.

“Me dijeron que tenía un problema de visa y que había una alerta en mi registro por culpa de un sello de migración de Irán en mi pasaporte. Allá fui a jugar un partido de leyendas para inaugurar un estadio y ni siquiera pasé la noche ahí”, señaló.