El 'dardo' de Alves al Madrid: "La última final contra la Juventus la ganaron en fuera de juego"

Dani Alves atendió a la prensa en Cardiff antes de la final de la Champions League contra el Real Madrid. Y, como de costumbre, el lateral derecho de la Juventus de Turín no se mordió la lengua. Al preguntarle por su condición de jugador que más veces ha derrotado al club blanco, el brasileño fue tajante: "Estarán acojonados, ¿no? Así seguro que tienen más cuidado y no son tan favoritos... Dicen que la última final contra la Juventus la ganaron ellos (el Madrid) con gol en fuera de juego. Vamos a intentar que resbalen, sin miedo del Real Madrid".

También aprovechó su comparecencia para dejar claro que "la vida me trajo aquí, a este equipo, para vivir el sueño de la Champions". Una competición que él conquistó varias veces en las filas del FC Barcelona y que la Vecchia Signora merece volver a alzar. "Pienso que un jugador de la grandeza de Buffon la debe tener. Espero ganarla antes de que se retire", reconoció.

Alves no quiere ni oír hablar de los tres tripletes que tendría en su haber en el caso de levantar la Orejona. "No vivo pensando en mis logros. Estamos en un deporte de equipo. Las cosas individuales ya llegarán", dejó claro. Al igual que también confesó que "no me quita el sueño la final" y que espera que sus compañeros duerman igual de bien que él antes del partido. Por último, se despidió volviendo a recordar las circunstancias de la final del 98, con el gol de Mijatovic "en fuera de juego" que le dio la Séptima al club blanco.