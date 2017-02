La Policía interroga a Maradona por una supuesta agresión a su novia en un hotel madrileño

Diego Armando Maradona no está dejando indiferente a nadie en Madrid. El astro argentino, que se encuentra en la capital para seguir el encuentro de este miércoles entre Nápoles y Real Madrid, recibió este miércoles la visita de la Policía Nacional al hotel donde se hospeda después de que la dirección del establecimiento avisase a las autoridades por una supuesta agresión machista del 'Pelusa' a una mujer, identificada posteriormente como su novia.

Los agentes han llegado al hotel en torno a las 8:20 de esta mañana tras recibir el aviso. Además, también se han presentado efectivos del SUMMA, que no han tenido que intervenir en ningún momento. Maradona y la otra persona han sido interrogados y, por el momento, la mujer no ha presentado denuncia. Los agentes investigaron el caso en la habitación del 'Pelusa' en el hotel Eurostar Suites Mirasierra, al norte de Madrid.

Según el SUMMA, la mujer presuntamente agredida ha sido Rocío Oliva, la novia de Maradona, quien bajó a recepción del hotel para denunciar que estaba siendo víctima de malos tratos. Desde la dirección del establecimiento se procedió en ese momento a avisar a la Policía de una "fuerte discusión", tras lo cual los agentes acudieron para ver qué sucedía.

Al llegar al lugar, los médicos comprobaron que ni Maradona ni su pareja sufrían lesiones, de modo que se retiraron, mientras que la Policía, al comprobar que ninguno de los dos quería presentar denuncia, lo hizo poco después.

Un historial bronco y machista

Hace algo más de dos años, se difundió un vídeo en el que se apreciaba cómo Maradona agredía a Oliva en un salón amplio, después de levantarse del sofá para acercarse a su novia y golpearle varias veces. La escena se grabó presuntamente desde el móvil de la mujer, que le pidió en repetidas ocasiones que dejase de pegarle.

Un episodio que engrosa aún más el historial de escándalos más allá del fútbol que acumula Maradona. Ayer mismo, a su llegada a Madrid, el argentino tuvo un rifirrafe con un periodista en un restaurante, cuando se le cuestionaba acerca del partido de esta noche. En un momento dado, el periodista se quejó de que el 'Pelusa' le había golpeado, a lo que el exjugador respondió: "No te he pegado, si te pego no te queda nariz". Después prosiguió la discusión, hasta que Maradona avisó: "Si yo te pego mano a mano te estropeo, querido".

Hace unos meses, Maradona protagonizó otro suceso bastante cuestionable. Cuestionado sobre el papel de la mujer en el fútbol, el 'Pelusa' respondió que "Los jugadores no hablan, pero sí dejan hablar a sus mujeres y eso me parece vergonzoso". Unos comentarios que causaron indignación en el mundo del deporte.

"Si tú quieres hacer una nota con tu mujer, me parece bien. ¿Pero que tu mujer empiece a hablar de fútbol, de tácticas, de que tenía que jugar este o el otro? No, 'güey'; no, hermano. Y lo digo con todo el respeto que me merecen las mujeres y los jugadores, pero si no hablás vos no habla nadie", dijo Diego Maradona quien agregó: "Después con quienes se casen, ya no tengo nada que decir".