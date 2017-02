Luis Enrique se 'pica' con un periodista de TV3 tras perder ante el PSG

Una de las características por las que Luis Enrique será recordado será por sus ruedas de prensa o por su forma de atender a los medios de comunicación tras los partidos. Siempre parco en palabras, muchas veces utilizando la ironía, algunas otras desafiante, el entrenador del Barcelona sabía que serían difíciles las varias entrevistas después de la goleada ante el PSG (4-0) que tiene por compromisos de la UEFA.

El cabreo que tenía el técnico asturiano, normal tras la goleada que sufrió su Barcelona, lo pagó en primer lugar Jordi Grau, periodista de TV3, la televisión pública catalana. Luis Enrique, visiblemente molesto, se 'picó' con él. "Se ve que no viste muy bien el partido, hemos cambiado el posicionamiento. Podíamos haber hecho el pino y hubiera pasado lo mismo", le recriminaba Luis Enrique al periodista.

El tono subió de tono por parte de Luis Enrique. "Si hay que buscar un responsable soy yo. No le busquéis más cositas. No os preocupéis de eso. Acepto toda la responsabilidad. Pero también cuando se gana aceptaría el mismo trato", siguió relatando un entrenador que podría abandonar el Barcelona a final de temporada.

Luis Enrique, molesto, siguió caliente y fue a más. "Me gustaría el mismo trato personal en las entrevistas... este tono que te veo ahora a ti conmigo (por el periodista) me gustaría que se mantuviera también en las entrevistas que me haces cuando ganamos los partidos". Y se fue, no dejó preguntar más al periodista de TV3, que tuvo que despedir la conexión.

Según informó Susana Guasch, periodista de Antena 3, que estaba al lado, a Luis Enrique tuvieron que agarrarle entre tres personas tras la entrevista ya que se iba a por el periodista en un momento de mucha tensión, con el entrenador muy cabreado.

"No pierdo la esperanza"

Ya en rueda de prensa, aseguró que la noche había sido "nefasta". "No creo que sea difícil de explicar el partido. El rival ha sido superior a nosotros desde el inicio, desde las primeras acciones, nos ha superado en la presión, no hemos podido salir. Han sido mejores con y sin el balón", dijo.

"El PSG ha dado su mejor versión y ha coincidido con una más pobres nuestras", añadió Luis Enrique. "La eliminatoria está complicadísima pero queda la mitad, en otro estadio y otras circunstancias. No pierdo la esperanza de una machada para dar la vuelta. ¿Por qué no vamos a soñar con que podemos hacerlo nosotros?", dijo.