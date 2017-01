El Estado Islámico destruye el teatro romano y el Tetrápilo de Palmira

La organización yihadista Estado Islámico ha destruido parte del teatro romano de la ciudad antigua de Palmira, en Siria, según imágenes vía satélite interpretadas por el medio local Palmyra Monitor y corroboradas por la televisión oficial siria. La destrucción ha sido confirmada poco después por el jefe del Directorio General de Antigüedades de Siria, Maamoun Abdulkarim, a la agencia de noticias Reuters. Según las imágenes, los yihadistas han arrasado tanto el proscenio como la escena del teatro, así como el igualmente histórico Tetrápilo de la ciudad, situado a escasos metros.

