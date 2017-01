'Patria', la novela sobre ETA que puso paz en las librerías de Euskadi

Dice el responsable de la librería Elkar Bilbao -una de las más potentes del País Vasco, también editorial- que allá tenían "ciertas dudas" sobre cómo iban a acoger los lectores una novela como Patria (Tusquets) de Fernando Aramburu. El libro retrata un pueblo roto y enfrentado por ETA en el que coletea una esperanza: apearse de la soberbia y pedir perdón. En Patria cabe el abrazo, aunque les chirríe a los detractores de la Vía Nanclares. Y aunque no haga milagros y sea más "un hecho simbólico", en palabras del autor, que un "punto final que soluciona algo".

Sin embargo, para sorpresa del encargado, "el público lo ha acogido muy bien": "No ha habido críticas de nuestros clientes, y eso que nosotros, como libreros, lo hemos recomendado. Primero, porque es un grandísimo escritor y porque es una historia muy bien construida", cuenta a este periódico. "Luego es obvio que el terrorismo aquí es una temática que interesa especialmente. El libro se ha vendido muy bien, y creo que mucha gente, desde ambos puntos de vista -los abertzales, por un lado, y por otro, los que comulgan más con la visión del escritor- tenía curiosidad sana por ver qué decía".

A pesar de que había en el aire cierta ansiedad de polémica -dentro del propio gremio-, el librero de Elkar cree que Patria "no ha molestado a nadie"

En la campaña de navidad, cuenta, Patria ha sido uno de los libros más solicitados por los clientes. "Es un autor vasco, además, y su obra ha tenido mucha presencia en periódicos y revistas literarias, además de una buena acogida por parte de la crítica: es normal que se interesen por el libro". A pesar de que había en el aire cierta ansiedad de polémica, el librero cree que Patria "no ha molestado a nadie". ¿Es acaso una novela que, por su naturaleza, calará más en el País Vasco que en el resto del Estado Español? "No, no creo. Es un libro para leer en toda España. Explica muy bien todo lo que se vivió en esa época... pero es normal que no se perciba igual en todas partes. Es un tema con muchos matices".

Euskadi no rechaza 'Patria'

Reconoce que "es delicado para quien lo ha vivido en primera persona" y que las sensibilidades cambian "según las zonas, no es lo mismo la gente de Donosti que la gente de Bilbao, ni es lo mismo según la edad del lector, ni la percepción será igual si se es nacionalista o no". En cualquier caso, "no ha habido rechazo al autor", porque "Aramburu se ha definido a lo largo de toda su trayectoria como escribor y su pensamiento sabemos todos cuál es". El Olentzero ha dejado muchos Patria. Ha sido, al menos, uno de los cinco libros más solicitados en Elkar Bilbao.

Tusquets asegura que Patria, que llegó a las tiendas el día 6 de septiembre, ya va por la novena edición: ha vendido más de 100.000 ejemplares y no decae en las listas de libros más comprados. Además, la editorial está negociando una propuesta de adaptación para una serie televisiva. Pero parece indiscutible que una novela sobre un tema tan doloroso -herida abierta nacional- no se lee igual en Madrid que en San Sebastián. ¿Qué percepciones han recogido los libreros de País Vasco?

Javier Cámara, de la Librería Cámara (Bilbao), pone el grito en el cielo. "Está arrasando", cuenta al teléfono. "Es el libro de 2016. Yo estaba tan asombrado por la acogida que estaba teniendo que hice una comparativa y miré lo que vendía este hombre en obras anteriores, como Los peces de la amargura, y también funcionó bien, pero comparativamente con esto... mira, todo el mundo se quedó sin stock de este libro. Pedimos un montón. Rompimos stock de tantísima acogida".

Explica Cámara que ellos no son "mucho de vender best-sellers", porque están más orientados "a lo literario, que es donde encaja mejor Aramburu", pero que, en este caso, "no recuerdo un best-seller así que triunfase tanto en la primera semana: hace muchísimos años que no pasaba".

'No conocemos ese libro'

La Librería Cámara fue galardonada por CEGAL en 2014 con el premio a Mejor Librería Cultural. Lleva 80 años en pie, al principio en forma de kiosko. Javier es la tercera generación al frente del negocio y ya conoce la vida interior de unas cuantas novelas. Hace una reflexión sobre Patria: "Tiene una lectura interesante, porque ahora estamos en una pelea por ver cómo se cuenta la Historia a través de la ficción. Va a ser ahora la ficción quien nos cuente lo que ha pasado, igual que sucedió con la II Guerra Mundial y Spielberg, o con las películas del desembarco de Normandía... el terrorismo va a ser explicado por la ficción".

Además, sostiene que las reacciones de los lectores han sido "muy positivas". Jovita, que regenta la Librería Legazpi, en Guipúzcoa, dice que, desde las limitaciones de su pequeño negocio, la novela se ha vendido "muy bien" y que la gente que se lo ha llevado luego ha ido a decirle que estaba "contenta". En Hontza Liburudenda, Donostia, la librera dice que Patria es una de las novelas "que mejor se ha vendido en los´ultimos meses", pero, eso sí, superada por Dolores Redondo y Carlos Ruiz-Zafón. "Ha tenido buena acogida y siempre aparece en las listas de los periódicos de aquí, al menos entre los siete más vendidos".

Desde la Librería Ros, también en Tolosa, dicen que ni siquiera saben de qué libro se trata. "¿Será el que salió el otro día en el Diario Vasco...? No, no lo tenemos. Repíteme el nombre, por favor". Silencio. "No, no. Adiós"

Hay otros locales que reaccionan peor a la llamada. La Librería Babel, en Tolosa, niega varias veces la respuesta. Desde la Librería Ros, también en Tolosa, dicen que ni siquiera saben de qué libro se trata. "¿Será el que salió el otro día en el Diario Vasco...? No, no lo tenemos. Repíteme el nombre, por favor". Silencio. "No, no. Adiós". La Librería ERSA, que funciona por pedidos, admite que sólo han enviado uno.

Por su parte, Mariví, de Librería Justo, en Donostia, cuenta que para ella Patria ha sido "un triunfo", porque no vende muchos libros. "La temática es clave. Nos concierne. Yo la primera vez que vi el libro fue en Madrid, me lo recomendó mi sobrino. Léetelo, léetelo... y yo sabía que aquí nos iba a gustar, porque es una cosa cercana que hemos vivido todos los que tenemos ya unos años. Pero si está gustando fuera de aquí también es porque tiene algo más, porque está bien hecho", sostiene.

Parece que la "ingenua pretensión de aportar algo positivo con este libro" que traía a cuestas Aramburu se ha hecho realidad. "Para que mi libro hiciera daño, debería ser leído, cosa que no es obligatoria. Si desconcertara a algunos, me sentiría satisfecho. No quisiera hacer daño a nadie, ni siquiera a los de ETA. Mi intención no ha sido vengativa", dijo a este periódico. Sus deseos han sido órdenes: Patria vende mucho y escuece poco.