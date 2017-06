Para los niños de provincias a los que el Museo del Prado no les pilla de camino y sueñan con El Jardín de las Delicias. Para los que sí acampan en la capital pero piensan que las pinacotecas tienen algo de laberinto y de bostezo; o que el arte es erudición y eso les queda lejos; o que en las exposiciones sólo hay señores muy serios de obligado rictus y suficiencia. El Arte Pop es una iniciativa fresca, elocuente y distraída que ha plantado bandera en forma de página de Facebook y que mezcla cuadros de todas las épocas con un extracto de una letra musical española que venga al caso.

Lo mismo te junta La dama de Shalott de John William Waterhouse con "¿Quién maneja mi barca?", de Remedios Amaya, que La Danse au Moulin Rouge de Henri de Toulouse-Latrec con "Allí me colé y en tu fiesta me planté". Su proyecto pone de relieve que no existe eso de la alta y de la baja cultura. También que el arte y la música son condición humana y que confluyen siglos a través para hablar de lo mismo: de la vida.

¿Cómo nace la idea de Arte Pop?

ElArtePop nace como una iniciativa de juntar música española con arte de todas las épocas. Las creaciones están directamente inspiradas en un blog similar llamado FlyArt Productions, que combina cuadros con letras de hip hop y r&b. En 2014, año en el que nació ElArtePop, no había nada similar en España por lo que decidí centrarme en canciones del panorama indie o alternativo español pero con el paso del tiempo las obras creadas se han ido abriendo a más géneros musicales sin variar su calidad o su mensaje.

¿Quiénes sois, cuántas personas hay detrás del proyecto y cuál es vuestra formación?

Detrás de ElArtePop se encuentra Manu, un chico de 24 años de Madrid. Estudié Audiovisuales y además tengo un par de másters en marketing online y periodismo digital. He trabajado en agencias de marketing, como community manager y ahora soy redactor autónomo aunque sigo buscando un empleo fijo de forma bastante desesperada. No me identifico como un diseñador y lo que hago lo considero como un hobby más. Aunque las redes sociales (Facebook, Instagram, Tumblr) las administramos dos personas para poder atender a toda la audiencia, las creaciones suelen ser obra mía a pesar de que a menudo pido consejos artísticos a personas de confianza o incluso nos llega alguna sugerencia.

¿Qué objetivo hay en juntar canciones pop con arte?

Como decía, al principio me lo tomaba como algo para entretener al público pero con el paso del tiempo me he ido dando cuenta de que el arte (en este caso, la pintura) y la música están muy relacionadas aunque entre un cuadro y un tema les separen siglos. Las sociedades cambian pero los sentimientos no por lo que una canción triste se puede relacionar con una mujer llorando que fue retratada en el siglo XVIII, por ejemplo.

¿Se puede caer en la banalización del arte? ¿Hay una alta cultura y una baja cultura?

Pienso que no, que todo es cultura y como tal debería celebrarse. Hace años te habría contestado lo contrario pero a día de hoy creo que no deberíamos limitar el arte o la cultura. Se puede disfrutar de la misma manera de un disco reseñado con una notaza en Pitchfork, de una pieza de Mozart y de los temazos de Chenoa siempre y cuando tengamos en cuenta el contexto de cada uno. Se suele atacar a “la baja cultura” casi por defecto sin llegar nunca a valorarla, pero creo que es necesaria.

¿Estáis acercando el arte a los jóvenes?

Me encantaría pensar que sí, que hay gente joven que está descubriendo algunos cuadros. Aunque ahora que lo dices, me da pena no saber más de historia del arte porque de repente me ha entrado cierta responsabilidad educativa.

¿El arte tiene que salir de los museos?

No sé si el arte tiene que salir de los museos, pero sí que debe hacerse más atractivo para los jóvenes. No sé si es responsabilidad de los museos, del Ministerio de Cultura o se trata de un tema de educación en las aulas, pero al fin y al cabo es nuestro pasado en la mayoría de nuestros casos. Son obras que usualmente tienen un valor histórico y que dentro de su contexto representan un momento o una sociedad específicos. Igual que la sociedad suele recordar ciertos hitos históricos, debería reconocer cuadros y pintores esenciales, pero la cultura nunca ha sido bien valorada en España y siempre se ha visto como algo secundario.

¿Qué formas existen de hacer atractivo el arte para un joven?

Creo que hay bastantes maneras de acercar el arte a los más jóvenes. A bote pronto se me ocurren dos, ya sea mediante memes o mediante una figura apreciada por el público más joven. Hay un vídeo de Ylenia (ex concursante de realitys y nueva figura feminista) en el Thyssen que me parece maravilloso. Si alguien como Ylenia le enseña a una chica de 17 años quién es Roy Lichtenstein, estaré encantado de que ocurra porque estará aprendiendo mientras se entretiene. Si yo tuviera un programa de televisión, la contrataría como reportera cultural. Como ves, pienso en grande.

El retrato de la Familia Real de Antonio López lo acompañáis de un “no me entero de nada”. ¿Cuánto hay de crítica y denuncia en vuestro proyecto?

Se intenta que no haya mucha crítica o política pero algunas veces es imposible evitarlo. Con los numerosos casos de corrupción que aparecen casi cada semana es inevitable no indignarse y como ElArtePop es lo que tengo más a mano, lo usé como altavoz. Al parecer la gente se identificó y gustó mucho porque fue de las publicaciones más exitosas de la página en redes sociales. Creo que hacemos más activismo social que crítica política sobre todo porque es difícil encontrar temas “políticos” que además encajen con ciertos cuadros. Preferimos centrarnos en publicaciones más enfocadas al público LGTB y a mostrar un mensaje de tolerancia, por ejemplo.

¿Con qué canción pop relacionaríais un retrato de Doña Letizia Ortiz?

Aunque personalmente no soy muy monárquico, la figura de Letizia me fascina y de alguna manera ha conseguido que sea la persona que mejor me caiga de la Familia Real. En algunos casos algunas publicaciones de ElArtePop se quedan estancadas semanas hasta que sale algo que me parezca digno de publicar, pero pensando en frío, creo que le pegaría “Esas chicas indies que bailan sin mover los pies” de Supermodelo, de Rusos Blancos.

“Vamos a pudrirnos en la misma fosa común”, empleáis en Los fusilamientos del 3 de mayo. ¿Creéis que podría utilizarse el mismo extracto de la canción de Triángulo de Amor Bizarro con un cuadro de la guerra civil, por ejemplo, el Guernica, ahora que es su aniversario?

Cuando se publicó hace poco esa obra en Facebook, hubo un par de comentarios diciendo que había ciertos límites que no se debían pasar, algo que entiendo pero no comparto. La canción dice esa frase así que yo no soy nadie para cambiarla (y ocultarla no la va a borrar del disco) y el cuadro escogido es Los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, una pintura con la que pensaba que nadie podría relacionarlo con la Guerra Civil. Creo que la misma frase en un contexto aún más cercano a la Guerra Civil no agradaría tanto y aunque el morbo de la provocación es tentador, no pegaría con la estética y el lenguaje de la página. Yo mismo tengo familiares que en pleno 2017 aún no se sabe dónde están enterrados y, aunque sé separar la realidad de una publicación de Facebook, no me sentiría al cien por cien cómodo.

“Hoy será un día de mierda”, decís en el Guernica. ¿Puede ser esta referencia una crítica a la actualidad: aunque no estemos en guerra, seguimos en la mierda? ¿Ha superado España el guerracivilismo?

En un primer momento la relación entre ambas era muy ingenua, equiparando un día de mierda cualquiera como el que canta Sidonie con lo sufrido en Guernica según el cuadro de Picasso, pero sin duda tu punto de vista es más interesante. Diría que España ha superado el guerracivilismo (a pesar de todas las víctimas que están en nuestras cunetas) pero aún no ha superado la dictadura; o si lo ha superado, lo hace poco a poco. Sigue habiendo divisiones sociales según tus opiniones políticas y según tu nivel adquisitivo.

“Crucifixión, la solución”; “En tu cruz me clavaste”. ¿Habéis recibido críticas por este tipo de combinaciones? ¿Las frases le quitan hierro a “lo sagrado”?

Curiosamente no, nadie se ha quejado por usar obras religiosas a lo largo de los tres años que lleva en pie el proyecto. Yo creo que no le quitan hierro, al fin y al cabo hay que tomarse las publicaciones de ElArtePop como lo que son, una manera más de entretenimiento. La religión tiene cada vez menos peso en la sociedad, así que veo normal que la figura de Jesucristo vaya perdiendo relevancia cultural poco a poco.

“Bitch, soy una obra de arte”, decís de La Vague. Si el semidesnudo moderno se visita en Instagram, ¿cómo puede aprender de los desnudos femeninos en el arte?

Yo creo que Instagram no tiene por qué aprender del arte. Lo que vemos ahora en las redes sociales no deja de ser la evolución de lo que hemos visto en cuadros, esculturas o incluso cine. Apreciamos más un desnudo de Bouguereau porque parece algo cercano a un ideal o a una ensoñación pero quizás dentro de 200 años las personas que vivan por entonces aprecien los desnudos de Instagram como una forma de arte más. Nosotros no lo hacemos porque estamos “acostumbrados”.

A día de hoy, en 2017, ¿se consideraría cosificación de la mujer un cuadro como La Vague? ¿Ese arte estaba desexualizado y ahora todas las imágenes del cuerpo se hipersexualizan?

No estoy seguro de si ‘La Vague’ sería cosificación porque dependería del prisma del que se viera. ¿Cuál es la motivación del autor? ¿Representa algo? ¿Es para su disfrute personal? ¿Se ha fijado en una persona modelo? ¿Ha dado su consentimiento? También hay que tener en cuenta que el arte, como cualquier otro campo, ha sido muy machista y las mujeres apenas han tenido espacio para alzar su voz. Quizás si no lleváramos siglos viviendo en una sociedad patriarcal no habríamos llegado a tener obras con gran predominio de desnudos femeninos.

Desconozco la intención del artista pero más que sexualización, en esa obra veo algo más parecido al machismo (comprensible por otro lado por la época en la que vivió). En la actualidad hay más hipersexualización o al menos no se oculta tanto como antes y la época de egocentrismo que vivimos gracias en parte a las redes sociales ayuda a eso. Pero de todas formas, tampoco creo que haya que demonizar los desnudos, ni en el arte ni en Instagram. Como digo, todo depende del contexto del desnudo.

¿Creéis que los grandes museos son culpables de mostrar violencia de género, como han señalado algunos artículos? ¿Cuál es el enfoque: muestran violencia de género escudándose en el arte o vetar cualquier imagen desagradable acabaría con el propio arte?

Es una situación delicada. Personalmente creo que sería una irresponsabilidad bastante grande ocultar estas obras alpúblico. La sociedad siempre ha sido (y aún sigue siendo) machista ya fuera en la Antigua Grecia, en tiempos bíblicos o en el siglo XVII y el arte es un reflejo de la sociedad. Aunque sus motivos y sus técnicas pueden ser discutibles, estos artistas han representado historias en las que la mujer siempre es vejada o se queda en segundo lugar y ocultar una realidad es jugar con fuego. No me refiero a que los artistas fueran unos santos, pero estas obras nos pueden ayudar a aprender de ello, no mostrándolo como algo normal sino como algo que no hay que repetir. Vetar cualquier imagen que muestre violencia de género me parece un simple acto de pura censura. Ocultar el problema no lo borra.

Por otro lado está el caso de Artemisia Gentileschi, una de las pintoras más feministas que ha habido en la Historia y que intentó hacerse un hueco a principios del siglo XVII. Estoy seguro de que esta artista intentó enfocar su obra como algo parecido a una denuncia de la violencia que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia.