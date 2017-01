Censura en el Capitolio: retiran tres veces el cuadro de un alumno negro que denuncia la violencia

“Parecen cerdos”. La pintura de un estudiante de bachillerato de Missouri es la víctima de un nuevo capítulo de censura contra la libertad de expresión. El enfrentamiento estalló este martes entre legisladores negros e integrantes del partido republicano por la exhibición del cuadro en el corazón de la política estadounidense, el Capitolio. El él se recuerdan los altercados entre la policía y los manifestantes contra la violencia policial que acabó con la vida de Michael Brown.

Sin título #1 fue la propuesta ganadora de la competición de arte del cogresista Lacy Clay. Junto a los agentes antropomorfos, con cara de cerdo y caballo, que apuntan con sus armas a un lobo negro que se les encara con un cartel en el que se lee: “Deje de matar”. En el cuadro hay otras pancartas de los manifestantes: “El racismo mata”. Megáfonos, crucificados, encarcelados, la balanza de la justicia, una obra alegórica de las atrocidades que ponen en peligro a la población negra en los EEUU. Más de 200 miembros del Congreso y más de 50.000 escuelas secundarias tomaron parte del concurso.

Dana Rohrabacher and Brian Babin are taking the painting down again and bringing it to Clays office pic.twitter.com/d83Mj858bG