¿Te crees muy culta? Demuéstralo en nuestro test semanal

Dos orfandades intelectuales esta semana: el poeta John Ashbery y la escritora y activista Kate Millet. La vidente Pilar Abel no es hija de Salvador Dalí -aunque dice que recurrirá porque no se "fía" de la cadena de custodia de las pruebas-, Bardem y Aronofsky son abucheados en Venecia, en el estreno de Mother! y la clasicista Mary Beard visita el Museo Arqueológico Nacional para advertirnos de nuestra peligrosa fascinación hacia los romanos: "No somos tan diferentes: tenemos esclavos y matamos por placer, como ellos".

The show must go on: una película en catalán, Verano 1993, representará a España en los Oscar. Mientras el ecosistema cultural -y el político- se agita, se suceden los libros para masticar con paciencia septiembre: Javier Marías, Paul Auster, Edurne Portela, Joaquín Leguina... ¿algo más? Claro. El broche lo ha vuelto a poner el Ministerio de Cultura hablando sobre el IVA del cine. ¿Has estado tan informado como crees?