Los 'pibones' no existen para la RAE: ¿cuánto sabes de nuestro diccionario?

Tal día como hoy, el 3 de agosto de 1713, se llevó a cabo la primera reunión para darle forma a lo que hoy conocemos como Real Academia Española -allí el pionero Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga-, así que estamos de cumpleaños. Las cosas han cambiado un poco desde entonces: quizá no se podía imaginar el Grande de España que en 2017 el país entero quedaría conmocionado con la inclusión en el diccionario del imperativo "iros" -"idos" para los románticos-, tal y como adelantó Arturo Pérez-Reverte en Twitter respondiendo a la consulta de un usuario. ¿Y tú, sabes si todas las palabras que usas a menudo están en el DRAE? ¿O, por el contrario, si hay términos incluidos en el diccionario que no has escuchado jamás? Demuestra cuánto sabes.