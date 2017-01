¿Te crees muy culto? Demuéstralo en nuestro test semanal

La cultura es una carrera de fondo: no hay semana tranquila. Si no se va un filósofo, censuran un cuadro en El Capitolio, y, si no, Gloria Fuertes se hace rap. Si Donald Trump y Meryl Streep no tienen unas palabritas, la Fiscalía pide cárcel para una tuitera por chistes sobre Carrero Blanco. ¿Cómo de atento has estado esta semana a las noticias culturales? Demuéstralo aquí.