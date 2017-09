La soledad de Paula en la 'vuelta al cole' de Daniella: ni rastro de Bustamante

Paula Echevarría no descuida la educación de su hija. Gtres

Paula Echevarría (45 años) lleva unos días sin despegarse de su hija. Tanto la actriz como David Bustamante (37) siempre han demostrado su infinito amor hacia Daniella (9) y por ello aprovechan el tiempo junto a la pequeña lo máximo que pueden a pesar de no estar pasando por el mejor momento matrimonial. Es por ello que la chica Velvet se ha llevado incluso a sus últimos compromisos laborales a la menor para no perderse ni un segundo junto a ella antes de que iniciara su 'vuelta al cole'.

Y este viernes llegó el día. La niña ha acudido a su primer día de clase y ha sido su madre la que la ha acompañado. Paula escogía un atuendo ligero en tonos oscuros y unas grandes gafas de sol para intentar pasar desapercibida, pero muchos curiosos y el resto de padres de los compañeros de clase de Daniella la identificaron enseguida.

La actriz aparcaba su coche en el parking frente a la entrada del colegio a primera hora de este viernes. De la puerta trasera del coche de la asturiana salía la menor que se agarraba a su madre hasta cruzar la puerta principal del centro, donde Paula se despidió de ella mientras la pequeña saludaba a sus amigas.

Daniella comienza su rutina tras pasar una emocionante semana junto a su madre caminando incluso por la alfombra roja del FesTVal de Vitoria. Paula acudió a la cita para estar junto al elenco de Velvet Colección y su hija vivió el mundo artístico que rodea a su madre desde bambalinas.

Este miércoles por la tarde ambas llegaban a Madrid y la pequeña recibió la visita de su padre, que no quiso perder la oportunidad de desearle lo mejor a su hija en su vuelta al cole. Además, el cantante carga un verano muy polémico a sus espaldas no ya solo por la persecución de los paparazzi por el no-divorcio, si no también por la supuesta nueva conquista rubia, el conflicto con Jordi Martín o recientemente, el caso de su parte médico. Por todo ello, seguro que el hecho de ver a su hija le ayudó a reforzar sus ganas de seguir hacia adelante frente a la tempestad.

