Ronaldo no quiere una madre para sus hijos: su dura infancia marca su modelo de familia

Este sábado el hijo mayor de Cristiano Ronaldo, 'Cristianinho', cumple 7 años y su padre le tenía preparado desde hace meses el mejor regalo que podía esperar: un hermano y una hermana.

La familia del futbolista ha confirmado que ha sido padre de mellizos, como adelantó el fin de semana pasado el canal de noticias portugués SIC. Los niños, que se han gestado en un vientre de alquiler en la costa oeste de Estados Unidos, vivirán con su padre y su hermano 'Cristianinho'. Cristiano Ronaldo (32) siempre ha contado con el apoyo de su madre, Dolores Aveiro (62), para el cuidado de su hijo.

El delantero se ha empeñado en ocultar la identidad de las dos mujeres que le han permitido ser padre. Un silencio que le ha costado mucho dinero, puesto que cualquier cadena internacional estaría dispuesta a pagar una buena suma por poner cara a las madres de los niños de CR7. Pero, ¿por qué ha preferido Cristiano Ronaldo tener hijos con dos mujeres a las que no conoce de nada y con las que no volverá a tener contacto en lugar de tenerlos con sus novias?

UNA INFANCIA DURA

Cristiano Ronaldo fue un hijo no deseado en el seno de una familia muy humilde de Madeira (Portugal). Su niñez no fue precisamente un camino de rosas. Su padre era alcohólico, él mismo tuvo que sacarlo con solo 8 años en estado de embriaguez de distintos bares, según reveló el periodista Guillem Balagué en el libro Cristiano Ronaldo, la biografía (Ed. Nobel). Tanto su padre como su madre trabajaban muchas horas al día y por eso CR7 pasó mucho tiempo solo o con sus hermanos.

La experta en psicoanálisis Magdalena Salamanca ve en la decisión de Cristiano Ronaldo de ser padre soltero "una reacción propia de un complejo de Edipo no resuelto", un amor exagerado hacia la madre y el rechazo del padre, al que se identifica con la Ley. "Si supero a la Ley, supero al padre. Estoy por encima de todo, soy omnipotente y no necesito a nadie más. No necesito a una mujer para tener hijos", razona la experta. El entorno familiar en el que creció el deportista y su éxito han marcado claramente su forma de ser.

La estrella del fútbol no suele hablar de su intimidad, pero hay una expresión que utiliza a menudo, "el odio me alimenta", que junto a algunos gestos como su característico grito de guerra tras los goles, "ayudan a entender su filosofía de superación y continua lucha por ser el mejor", señala Magdalena Salamanca.

La experta recuerdaque ese endiosamiento ya se ha visto en otros futbolistas como Maradona. Un sentimiento que su afición ayudó a reforzar. La terapeuta asegura que muchas personas vuelven a una fase anterior al complejo de Edipo a una edad adulta, pero hay muchas maneras distintas de manifestarlo.

Cristiano Ronaldo está muy unido a su familia, a la que sostiene y ha ayudado a encontrar trabajo. Su hijo es la persona a la que más quiere, según ha dicho él mismo. En las últimas semanas hemos podido verles junto a su novia, la española Georgina Rodriguez (22), en sus redes sociales. Lo más esperado ahora es la presentación oficial de sus bebés.