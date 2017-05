Así trata Jordi Cruz a los becarios en sus restaurantes de éxito

"Tenemos profesionales muy bien contratados y estudiantes a los que mimamos y enseñamos con todo el cariño... ¡harto de escuchar burradas!". Con estas palabras vertidas en su cuenta de Twitter, Jordi Cruz (38) da por zanjada la polémica suscitada a raíz de que el chef catalán defendiera el aprendizaje de becarios sin remuneración en los fogones de alta cocina. Desde su restaurante ABaC en la Ciudad Condal no dan crédito a todo el revuelo que se ha organizado en torno al asunto y piden que la tormenta mediática y los comentarios despectivos hacia el cocinero paren.

Una persona del equipo de Cruz con la que se ha puesto en contacto EL ESPAÑOL ha asegurado que las prácticas sin percibir dotación económica son legales y que no están incurriendo en ningún delito. "Todo está dentro de los márgenes que dicta la ley". El primer requisito para entrar en las cocinas del jurado de MasterChef es estar adscrito a alguno de los centros con los que el establecimiento gastronómico tiene convenio. "No puede venir cualquiera que quiera ser cocinero y que no esté en alguna de las escuelas concertadas. Tiene que traer todos los papeles firmados y homologados para comenzar sus prácticas", continúa la fuente.

Aunque ninguno de los becarios recibe una remuneración económica, a los que llegan de fuera de Barcelona, ABaC les proporciona alojamiento y dietas en comida. "Le damos casa y no una cualquiera, una cerca del restaurante, que se encuentra en la zona alta de Barcelona", comentó Cruz explicando la situación de los estudiantes que se forman en su local después de que las redes sociales se alzaran en contra del chef. Además desde el restaurante niegan que los becarios hagan jornadas interminables de trabajo. "Cada uno cumple el horario que se ha estipulado al conceder la beca. Unos viene cuatro horas y otros ocho".

Entre tanta crítica, también hay voces que se posicionan a favor de Jordi Cruz como es su compañero de profesión Sergi Arola (49): "Que yo sepa Jordi no le ha puesto una pistola en la cabeza a nadie para que trabaje en sus restaurantes. La gente puede ir y venir sin problemas. Sacar ahora este tema es demagógico y oportunista". David, exconcursante de MasterChef, quien trabajó gratis para el chef en su restaurante durante nueve meses, también ha defendido las condiciones en las que trabajaba: "La remuneración es lo que tú aprendías. Es una oportunidad la que ellos te ofrecen".

Jordi Cruz, dos estrellas Michelin, compagina su labor como cocinero en los restaurantes ABaC, Angle, Ten's y The Mirror con su faceta como jurado del exitoso programa culinaria de TVE. Desde que tenía 7 años tenía muy claro que su vida eran los fogones y ha trabajado mucho y muy duro para llegar hasta aquí, como él mismo ha confesado en diferentes entrevistas. Las cualidades que le definen son el tesón, el rigor y las ganas. Desde hace 4 años mantiene una relación con Cristina Jiménez, con quien se acaba de comprar un palacete de tres millones de euros en la prestigiosa avenida de Tibidabo en Barcelona.