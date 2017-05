Itziar Ituño, entre comisaria en 'La casa de papel' y activista del mundo proetarra

El boicot en las redes sociales a la la serie La casa de papel no ha obtenido el resultado que se esperaba. La ficción ha arrasado convirtiéndose en el estreno más visto de la televisión en 2017 con un total de 4.354.000 espectadores. La polémica suscitada por Itziar Ituño, una de sus actrices, ha conseguido despertar el interés del público que no se despegó de la pantalla.

Las ideas políticas de la vasca, quien no solo simpatiza con Bildu sino que se ha mostrado activista con el mundo proetarra, le han llevado a estar en el punto de mira. Ituño firmó un manifiesto en favor del acercamiento de los presos etarras a cárceles del País Vasco y también participó en un vídeo de condena a la dispersión de los presos de la banda terrorista. También participó en un acto de homenaje a Arnaldo Otegi en marzo del pasado año en el velódromo de Anoeta. De hecho fue una de las convocantes de ese acto de apoyo al condenado por pertenencia a la organización terrorista ETA.

[Más información: Boicot contra 'La casa de papel' tras relacionar a la actriz Itziar Ituño con ETA]

¿Pero quién es realmente esta actriz desconocida hasta ahora por el gran público? Itziar Ituño es natural de Bilbao, creció en el barrio del Kalero en Basauri y tiene 43 años. No es la primera vez que aparece en la pequeña pantalla. Hace pocas semanas la intérprete participó en Cuéntame cómo pasóde TVE interpretando a una etarra arrepentida. En la nueva serie de Antena 3 encarna a Raquel, una comisaria de policía. Además es uno de los rostros de ETB por su dilatada experiencia como actriz en las series del canal público del País Vasco, donde ha estado trabajando 13 años. También hace teatro y en el pasado formó parte de un grupo musical plaza de dantza Dangiliske, formado por seis personas a quienes les unían las costumbres y el folclore vasco.

Lo que más le cuesta a Itziar es alejarse de su tierra y de los suyos, pero por motivos profesionales ha tenido que abandonar su ciudad. Su nuevo lugar de residencia es Madrid, aunque aprovecha los fines de semana que puede para hacer una escapada al norte. "Un lugar lo hace su gente. A veces han venido amigos de Gipúzcoa y se han extrañado de que viviese en basauri o me han dicho que es feo. ¿Feo? Yo lo veo bonito. Luego intento ser objetiva y es cierto: tenemos un paisaje muy industrial, pero a mí me encanta, quizá porque tengo muchos recuerdos aquí. Lo que más me gusta son los basauritarras", explica en una entrevista para Deia.

Itziar es también amante de los animales y tiene un perro como mascota, del que presume en sus perfiles. Se define como aventurera y estuvo cuatro meses viviendo en el Amazonas participando en un proyecto humanitario.

La actriz que hasta ahora se había mantenido ajena a la polémica y sin hacer ningún tipo de declaraciones ha zanjado el asunto en sus redes sociales con una cita de Bertolt Brecht: "Primero se llevaron a los comunistas, pero a mi no me importó porque yo no lo era; enseguida se llevaron a unos obreros, pero a mí no me importó porque yo tampoco lo era, después detuvieron a los sindicalistas, pero a mí no me importó porque yo no soy sindicalista; luego apresaron a unos curas, pero como yo no soy religioso, tampoco me importó; ahora me llevan a mí, pero ya es demasiado tarde".