La actriz porno Paola Saulino finaliza su tour de felaciones por Italia como prometió

Hay gente de palabra y esa es Paola Saulino (27 años). La actriz porno italiana, que prometió que haría un tour de felaciones si salía 'NO' al referéndum constitucional del primer ministro Matteo Renzi (42), ha cumplido con lo que dijo. La oferta era la siguiente: "Practicaré sexo oral con aseada maestría, llevando a cabo mi deber hasta el final, sin perderme ni una gota de su esencia y mirando estrictamente a los ojos de quién vote 'no' al referéndum".

Y como decimos, dicho y hecho. Paola ha recorrido un total de diez ciudades italianas dentro de su gira 'Pompa Tour', entre las que se encuentran Roma, Nápoles, Verona o Milán, para practicar sexo oral a aquellos que han apoyado su causa. Solo en su primera parada, que fue en la capital del país transalpino, realizó 50 felaciones, que fueron grabadas por una televisión francesa, que ha pagado a la actriz para utilizar las imágenes en un documental.

Muchos han criticado a Paola Saulino por su gesto, pero ella ha respondido de manera contundente a los comentarios vertidos en las redes sociales. "Si les asusta una mujer valiente, el problema es de ustedes, no mío", manifestó.

El 4 de diciembre de 2016, Italia celebró un referéndum para llevar a cabo una posible reforma constitucional, que suponía modificar las funciones del Senado en el sistema de organismos de poder de Italia. Casi el 60% de los italianos votaron en contra y el primer ministro se vio obligado a anunciar su dimisión.

¿Quién es Paola Saulino?

La bella actriz y modelo vive y trabaja en Los Ángeles (California), donde realiza películas porno. Sin embargo, Paola Saulino nació en Nápoles. De aquí que sea seguidora incondicional del equipo de fútbol local, según revelan sus fotografías en Instagram.

Se define así misma como "gran fan del sexo" y suele compartir con sus seguidores numerosas imágenes en las que aparece medio desnuda en sus redes sociales.

Su oferta de las felaciones no es novedosa. Madonna (58) también prometió sexo oral a quien votara por Hillary (69). "Si votáis por Hillary Clinton, os haré una mamada. Os prometo que soy muy buena. No soy ninguna patosa y me lo tomo muy en serio. Soy de las que miran a los ojos mientras lo hace y de las que se lo traga", aseguró la cantante en su momento.