Así es Hanne Gaby, la top model que nació con dos sexos

"Hoy es, posiblemente, uno de los días más importantes de mi vida al anunciar en público que soy intersexual. Quiero generar concienciar y arrojar luz sobre las irreversibles e innecesarias operaciones que sufrimos de niños". Con estas declaraciones la modelo Hanne Gaby Odiele (28 años) ha abierto su corazón y ha desvelado uno de los mayores secretos que guardaba. La sorprendente revelación la ha hecho a través de un vídeo, que ella misma ha publicado en sus redes sociales, para una organización sin ánimo de lucro que apoya a los jóvenes que nacen sin un cuerpo claramente femenino o masculino.

Today might be one of the most important days in my life, I've decide to announce with you all I'm #intersex, read my story in USA Today (link in bio) I want to bring awerness and put to light the irreversible Unnecessary non consent surgeries we often go trough as kids 😘✌️FEEL FREE TO SHARE #intersex #StopIGM (Intersex Genital Mutilation) #intersexHanne #intersexy @interact_adv Un vídeo publicado por Hanne Gaby Odiele (@hannegabysees) el 23 de Ene de 2017 a la(s) 11:52 PST

"Me ha costado mucho dolor", asegura la belga, quien desde su adolescencia lleva subida a las pasarelas trabajando con firmas de alta costura como Cahnel, Prada y Givenchy. Su vida como una persona intersexual no ha sido nada fácil y es que según relata a los 12 años "tenía barba y la menstruación" a la vez.

De pequeña, los médicos le diagnosticaron el Síndrome de Insensibilidad a los Andrógenos (SIA). Es decir, que Hanne nació con testículos internos que le extirparon durante su infancia, ya que el médico aconsejó a sus padres que de lo contrario tendría muchas posibilidades de sufrir un cáncer en el futuro. Después, cuando alcanzó la mayoría de edad volvió a someterse a una segunda cirugía reconstructiva de la vagina.

Ahora la modelo lucha para que los niños que nacen con intersexualidad no tengan que someterse a lo que ella considera una operación innecesaria y que sean los propios menores los que con el tiempo piensen bien lo que quieren hacer con sus cuerpos.

Su esposo, el también modelo John Swiatek, ha declarado en USA Today que se sentía "increíblemente orgulloso” de que su mujer haya hablado tan alto y claro sobre la intersexualidad. "Me impresiona su decisión de ser activista por los derechos de los niños intersexuales, para darles una oportunidad”. Como él, muchas personas han alabado la valentía de la modelo y la revista Vogue ha calificado el acto de "enorme coraje".

OTROS TESTIMONIOS

La exnovia del nadador Michael Phelps (31), Taylor Lianne Chandler (41), también confesó en su página de Facebook que había nacido con el mismo síndrome que la modelo Hanne Gaby Odiele: "Nací con intersexualidad y me pusieron el nombre de David Roy Fitch. Cuando empecé a andar y a hablar dejé muy claro que era una niña y que quería vestirme como tal. En la pubertad me diagnosticaron médicamente y comencé un tratamiento para bloquear la producción de testosterona y a los 15 años comencé con potenciadores de estrógenos. Mi certificado de nacimiento y mi nombre fueron modificados cuando todavía era una adolescente, antes de someterme a la cirugía de corrección. Nunca he sido un hombre y nunca he vivido como tal. Nadie puede decir que me conoció siendo hombre o que tiene una fotografía mía vestida como tal. Puede que alguna gente me recuerde como un niño andrógino, pero eso es algo que me fue impuesto".