Froilán, coronado como soltero de oro de Europa

Felipe Juan Froilán (18 años) ya tiene un título en su palmarés. Y no se trata de ningún nombramiento de índole nobiliario que le haya hecho su tío, el rey Felipe VI (49). Esta vez ha sido la prensa internacional la que ha designado al joven, cuarto en la línea de sucesión al trono español, como uno de los solteros de oro de la realeza europea actual.

"Es un gran adolescente disperso, que en vísperas de su 19 cumpleaños acapara la crónica social por sus apariciones en las discotecas de Madrid. El junio del año pasado, la Guardia Civil fue a recogerlo al Teatro Barceló a petición de su padre, Jaime de Marichalar(54). Sus notas han pegado un bajón notable. En los últimos cinco años, ha pasado por un internado inglés en Sussex, un colegio episcopal en Sigüenza y una academia militar en Virginia (Estados Unidos)", explica la revista Point de Vue, encargada de elaborar la lista de los solteros de oro de la realeza de este 2017.

Lo cierto es que Froilán ha copado titulares en los últimos meses, pero no sólo por sus veladas nocturnas por las calles de la capital. Hace tan sólo unos días era cazado mientras se besabaen plena calle con una joven a las seis de la madrugada. Pareja estable o no, candidatas no le faltan al considerado uno de los solteros de oro más reales del momento.

Lo que no revela Point de Vue es que una de las pasiones del royal patrio es el toreo, una afición que, de profesionalizarse, le supondría a Froilán un desembolso de 20.000 euros, tal y como reveló EL ESPAÑOL hace solo unas semanas.

La publicación francesa sí se ha acordado de recoger en su lista los nombres de otros príncipes españoles. Es el caso de Mirko de Bulgaria (22) y Jaime de Borbón-Dos Sicilias (23). El primero es el primogénito de Kubrat de Bulgaria (51) y la bloguera y empresaria Carla Royo-Villanova (48). Por su parte, los padres de Jaime de Borbón-Dos Sicilias son el actual duque de Calabria,Pedro de Borbón-Dos Sicilias (48), y Sofía Landaluce.

El futuro duque de Calabria tiene aficiones casi opuestas a las de Froilán. Vive más de día que de noche y "es más habitual encontrarlo en la iglesia los domingos que en una discoteca el sábado por la noche", según indica la publicación francesa.

Además de los tres españoles, la lista de Point de Vue recoge otros 17 nombres de herederos y príncipes europeos entre los que se encuentran, entre otros, Hussein de Jordania (22), hijo de Rania (46); Maius Borg (20), hijo de Mette Marit de Noruega (43); Constantino de Grecia (19), hijo de Marie-Chantal Miller (48) y Pablo de Grecia (50); y Leonor y Fernando de Austria, hijos de Francesca Thyssen-Bornemisza (59) y nietos del barón Thyssen.