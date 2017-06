Los detalles que envuelven a la comunión de Daniella, la hija de David Bustamante y Paula Echevarría

"La comunión de mi hija se celebrará en el mismo lugar y día que se decidió hace mucho tiempo", fueron las palabras de Paula Echevarría (39) en el último evento al que acudió. Y es que desde hace un par de meses las incógnitas envuelven a todo el clan Bustamante, ya sea en referencia a la situación real del matrimonio e incluso al cuándo y dónde tomará la pequeña Daniella (8) su primera eucaristía.

Varios medios publicaron que la primogénita celebraría su día especial el pasado 6 de mayo y que David Bustamante (35) podría no estar presente debido a que ese mismo día tenía un concierto en Gibraltar. Sin embargo, ese sábado no hubo movimiento en la familia del cantante y la actriz, lo que dejó claro finalmente que la comunión sería en la segunda de las opciones que barajaban los diarios.

Sábado, 17 de junio, y en San Vicente de la Barquera. Esa es la cita marcada en rojo en el calendario de la pequeña Daniella, pero también en el de los periodistas y fotógrafos que estarán ansiosos por buscar la primera imagen del matrimonio junto tras la noticia de su ruptura. Una instantánea que no se produce desde las fechas navideñas en las que Paula se puso como propósito de Año Nuevo amar y cuidar de su familia y hacer que cada día fuera Navidad.

Esa promesa de la actriz se ha cumplido a medias. Y es que todo indica que su relación con el cantante está rota y ya no conviven juntos, por lo que el propósito de la 'chica Velvet' en referencia a su marido no se habría fraguado con éxito, pero sí en el caso de su hija. Paula no se despega de su niña y ya ha pedido públicamente a la prensa que el día de la comunión se respete a la menor por encima de todo y que eviten por todos los medios que la cita se convierta en un circo mediático.

La actriz quiere mantener el evento de su hija en la intimidad y de hecho, ni siquiera los grandes amigos del matrimonio tienen invitación. El coreógrafo Poty y su mujer, quienes en innumerables ocasiones han formado parte de las citas más especiales de la pareja, han confirmado que no acudirán a la comunión de Daniella porque se trata de una celebración privada a la que solamente tendrán acceso los Bustamante Echevarría.

Tanta es la atención y amor que le desprende Paula a su querida Daniella que le ha regalado un gran detalle previo a su comunión. Nada menos que una sesión de fotos bajo las instrucciones del fotógrafo de moda de las celebrities y artífice de algunos de los reportajes top del momento, Valero Rioja (39). El artista zaragozano inmortalizó a la pequeña de los Bustamante como nunca antes habrá hecho ningún fotógrafo de sesiones pre-comunión. Seguro que en manos de Rioja y de una madre influencer como la suya, las dotes de Daniella para posar habrán sido casi dignas de una profesional.

Pero en realidad la foto que más le importa a la prensa es la de los padres de la protagonista este sábado. Por lo que el hecho de que esa esperada imagen del matrimonio pueda empañar la especial cita de su hija, quizá haga que Paula y David faciliten las cosas a los fotógrafos y eviten así molestos intrusos en forma de paparazzi durante toda la jornada. O no. Porque Bustamante dejó claro hace unas semanas ante los micrófonos de un reportero que no estaba nada contento con lo que los medios estaban publicando sobre él y dio a entender que se vengaría cuando le pidieran colaboración: "Luego no vengáis a pedir cosas", fueron sus palabra exactas. Veremos si lo lleva a cabo este fin de semana.