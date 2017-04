El guiño en Instagram de Paula Echevarría a David Bustamante

Desde que se hiciera pública la ruptura entre Paula Echevarría (39 años) y David Bustamante(35), el cantante había desaparecido de las redes sociales. Sin embargo, este martes ha vuelto para sorpresa de todos sus seguidores. El cántabro ha compartido una imagen en la que aparece con Manuel Martos (38), marido de Amelia Bono (35) y el mánager Armand Martín durante una jornada de trabajo en la discográfica Universal. En el texto que acompaña a la instantánea ha dado las gracias a sus seguidores "por estar ahí".

Más sorpresa que la vuelta del intérprete a sus perfiles sociales ha sido el like de la que a día de hoy sigue siendo su mujer. Paula Echevarría ha dado a "me gusta" en la fotografía que ha publicado Bustamante, aunque no ha escrito ningún comentario. Ella, en cambio, no ha interrumpido en ningún momento su actividad en las redes y continúa como si no pasara nada.

[Más información: Paula Echevarría y David Bustamante callan porque piensan en la reconciliación]

La pareja está intentando por todos los medios mantener una relación cordial por el bien de su hija Daniella (8). Algunas informaciones apuntan a que después de la comunión de la pequeña será oficial, mediante un comunicado conjunto, la separación definitiva del matrimonio.

Mientras ese momento llega, tanto uno como otro están inmersos en sus diferentes proyectos profesionales. La actriz continúa promocionando todos los productos de los que es imagen a la vez que estudia el guión del regreso de la serie Velvet. Por su parte, el cantante está de gira por los principales escenarios de la geografía española. El concierto más inmediato es el de este 28 de abril en León.

[Más información: ¿Qué pasó en la vida de Bustamante en enero para que su vida se viniera abajo?]