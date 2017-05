Paula Echevarría confirma (a su manera) su separación de Bustamante

Paula Echevarría (39 años) ha tenido que enfrentarse a los mismos micrófonos que hace unas semanas le llevaban al llanto por la tensión suscitada debido a la noticia de su divorcio. En esta ocasión, la actriz ha aparecido con un semblante más tranquilo e incluso ha concedido entrevistas individualizadas a los medios.

"Estoy disfrutando con mis amigas y haciendo planes de vacaciones", respondía la asturiana a la primera pregunta de rigor. La siguiente cuestión que interesaba al reportero de El programa de Ana Rosa era ya su relación con David Bustamante (35) y cómo ha digerido la nueva situación con la prensa: "Era la tensión que veía delante de mí la que me hacía estar tensa, no estoy acostumbrada a generar tanta expectación mediática en este sentido".

"Pero, ¿cómo está el matrimonio?", era la pregunta directa del periodista, que ha tenido una respuesta esquiva -a la vez que clara- por parte de Echevarría: "Hay cosas que se sobreentienden, ya no vamos a verbalizar nada más de ese tema, las cosas están tal cual". Era su manera de confirmar el fin de su matrimonio sin decirlo. Además ha aprovechado la ocasión ante los micrófonos para aclarar informaciones que no le han gustado estos días: "Se han dicho muchas mentiras, que encima no sabemos de dónde salen y por eso no nos hemos pronunciado en eso, no conocemos las fuentes que habrán podido decir esas cosas".

No ha especificado si entre esas mentiras que señala está la información sobre la existencia de una capitulaciones firmadas ante notario por el matrimonio hace cuatro años, pero sí se ha hecho una pregunta: "¿Quién podría haber filtrado esa información? ¿El notario? No, y tampoco ninguno de nosotros, ¿entonces?". Y es que la actriz ha dejado claro que "hay cosas que tienen que quedarse de puertas para adentro".

La actriz quiere dejar ya a un lado las cuestiones sobre su historia de amor -o no- con el cántabro y afirma que "está abierta a vivir" y que sigue "intentando remar y remar" para tirar hacia adelante. En la misma situación se encuentra precisamente David Bustamante, pero, según los contertulios de Telecinco, el cantante prefiere mirar al futuro dejando claro lo que está pasando en su vida. El ex triunfito quiere que se oficialice de alguna forma su situación matrimonial, y las propias familias desean que se ponga nombre a lo que está pasando. Por este motivo, al parecer, el cantante quiere esperar a después de la comunión de su hija para comunicar el estado en el que se encuentra la pareja.

Así que, será tras el primer sacramento de Daniella (8) cuando el cantante dé el paso. Y esa cita será "en el mismo sitio y el mismo día que se decidió hace muchísimo tiempo", ha explicado Paula, concretamente el 17 de junio en San Vicente de la Barquera. La 'chica Velvet' no ha dado más detalles porque no quiere que la presencia de los medios empañe ese día: "No me gustaría que ese día se convirtiera en un evento social, sobre todo, lo único que me importa es que Daniella sea feliz y que no se sienta incómoda en ningún momento". Por que en lo que respecta a los temas de su pequeña, la actriz lo tiene claro: "Lo que los medios tienen que hacer en referencia a mi hija es callarse la boca y respetarla".