Gwyneth Paltrow no sabe de sexo: así habla una médica de sus consejos

No sabemos cómo llevará la actriz Gwyneth Paltrow las críticas a sus interpretaciones pero lo que es obvio es que no tolera bien las críticas a los consejos que publica en su web Goop, una página con 1,8 millones de usuarios únicos que publica artículos de lo más variopinto, que incluyen desde consejos para organizar una boda hasta recetas para silenciar al "crítico interior" que todos llevamos dentro. Además, Goop permite a sus usuarios comprar ropa y accesorios escogidas por la oscarizada actriz y publicita eventos como la conferencia Goop Health, que se celebró en California el mes pasado por el módico precio de entre 500 y 1.500 dólares por entrada.

Pero de vez en cuando, la actriz se transmuta en una especie de médica y no duda en ponerse a escribir sobre salud, incluyendo la sexual. Sus recomendaciones son conocidas por su afinidad con distintas pseudociencias, lo que ya ha llamado la atención de distintos profesionales sanitarios.

Pero lo que no es tan habitual es que Paltrow conteste a las acusaciones y que se enzarce en una discusión con una médica. Tal y como recoge The New York Times, esto es exactamente lo que ha ocurrido con la obstetra y ginecóloga Jen Gunter que, según cuenta el rotativo estadounidense, tiene un modesto blog con apenas 50.000 usuarios únicos. Sin embargo, la médica critica regularmente las afirmaciones pseudocientíficas de la actriz a la que, por otra parte, admira mucho como tal. "Shakespeare in love es una de mis películas favoritas", afirma.

Gunter no sabe exactamente cuál de sus post denuncia alteró a la actriz, pero Goop publicó recientemente un post titulado Sin censura: unas palabras de nuestros médicos en el que se refería sin nombrarla a la médica estadounidense. En él, los autores -firmaban como equipo Goop- señalaban que la médica criticaba su página para atraer atención hacia ella.

Lo que la ginecóloga ha ido refutando estos años, con datos relativos a la evidencia médica, eran varias barbaridades publicadas en la página de Paltrow, desde que la inserción de cristales en la vagina mejoraba el fortalecimiento del suelo pélvico hasta que llevar sujetador puede incrementar el riesgo de sufrir cáncer de mama.

Pero cuando se hizo evidente que a Paltrow no le gustaban mucho las críticas de su modesta rival fue cuando puso un tuit a sus más de tres millones de seguidores, que hacía alusión a una frase de un conocido discurso de Michelle Obama y que enlazaba al post anteriormente mencionado.

Pero la médica no se ha amedrentado y, de hecho, ha contestado a la actriz con un nuevo post, que se titula El trabajo misógino y mansplaining de Goop y en el que vuelve a rebatir la pseudociencia de la página. "No es que me muestre extrañamente segura sobre la salud vaginal -de lo que le acusaban en el post-, es que lo estoy porque yo soy la experta. Estuve cuatro años en la Facultad de Medicina, hice cinco de residencia en ginecología y obstetricia, una beca de un año en enfermedades infecciosas y puedo ejercer en dos países", escribe y añade: "Yo soy la Dra. Jen Gunter y ella una mujer sin ninguna formación médica que dice a las mujeres que paseen por allí con un huevo de jade en su vagina todo el día que además se recarga con la energía de la luna. Ella es la que se muestra extrañamente segura de sí misma".

Por último, se dirige directamente a uno de los expertos que cita Goop en su post, el médico Steven Gundry. Tras criticarle por hacer mansplaining, la práctica en la que un hombre explica cosas a una mujer por su supuesta superioridad de género, le advierte: "No voy a leer tu libro, pero estaré encantada de leer tus artículos en The New England Journal of Medicine, JAMA o BMJ -todas conocidas revistas médicas-", concluye.