Los supervivientes de Los Andes, sobre 'La sociedad de la nieve': "Es una versión superligera de lo que pasó"

También expresó que La sociedad de la nieve fue "un experimento para hacer que los pobres actores pasaran por las mismas dificultades que nosotros... con la ventaja de que podían irse al final de cada día”. Además, bromeó antes de una de las proyecciones, diciendo: "Siéntate en el cine y déjate llevar pensando en qué harías si el avión de tu vida se estrellara”.

[10 curiosidades sobre 'Engaños', la serie de Netflix: de la casa de 'Peaky Blinders' al rodaje en Almería]

Roberto Canessa ha contado muchas veces cómo sobrevivió al accidente y cómo afrontó las dos avalanchas y la falta de alimento, además de narrar cómo atravesó las montañas heladas para salvarse a sí mismo y a sus amigos. Él cree que está bien que se vuelva a contar, convencido de que su historia de supervivencia todavía puede influir de forma positiva en las generaciones futuras.

"Todos tenemos nuestra propia cordillera. Y hay mucha gente que está escalando las montañas ahora mismo. Hay que decirles que no se desanimen, que sigan adelante", expresó Canessa, explicando que el nombre de la novela y de la película hace referencia al pacto que hicieron cuando se dieron cuenta de que “la sociedad civilizada nos había dejado de lado”.

Los supervivientes de Los Andes en una imagen de archivo

"Cuando estás en un equipo de rugby en un avión hacia Chile para jugar un partido, y de repente te estrellas… por supuesto, como seres humanos, asumes que la gente vendrá a rescatarte", recuerda. “Pero los días empiezan a pasar… tienes que conseguir tu propia agua, y tienes que comerte a los muertos porque sino te mueres", siguió.

“Los muertos están ahí, a tu lado. Empiezas a ver la muerte de otra persona no con tristeza por él, sino sintiéndote triste por ti, porque es como si estuvieras en una lista de espera", añadió. "Los seres humanos sufren una transformación en casos como este. Hay una verdadera metamorfosis de ser un jugador de rugby a convertirse en un superviviente de un accidente aéreo. Creo que la gente tiene ese potencial".

El esperado rescate

Así fue el rescate de los supervivientes de Los Andes

En un momento dado, y viendo que las temperaturas seguían aumentando, tres miembros del grupo, Canessa (Matías Recalt en la película), Fernando Parrado (Agustín Pardella) y Antonio Vizintín (Agustín Della Corte), intentaron escalar las montañas y llegar al otro lado de la cordillera buscando algún rastro de civilización en Chile.

"Era más conveniente, de manera egoísta, permanecer en la zona segura del fuselaje. Pero pensé que en ese grupo yo era una de las personas que tenían que ir", explicaba Canessa sobre la decisión de hacer aquella expedición. “Y Arturo [Nogueira], que tenía las piernas rotas, me dijo: 'Soy un parásito. Confío en que personas como tú tengan la valentía de salir de aquí'. Eso me hizo pasar de ser una víctima a asumir el heroísmo del compromiso, no de llegar a Chile, porque eso era algo que no estaba bajo mi control, sino el de acercarme cada vez más y, si era necesario, morir caminando".

[¿Cuánto tiempo separa a 'Berlín' de 'La casa de papel'? La línea temporal que conecta ambas series]

Después de una caminata de tres días, el trío llegó a un valle y Vizintín regresó para que Canessa y Parrado tuvieran más raciones de comida para completar el viaje. Ambos siguieron adelante con un saco de dormir improvisado que les permitió sobrevivir a las gélidas temperaturas nocturnas.

"Nando y yo nos convertimos en una sola persona", comentó Canessa. "Cuando él tenía frío, yo tenía frío. Le rodeaba la espalda con el brazo porque su chaqueta era bastante corta y sus riñones estaban helados. Éramos dos en uno caminando juntos. Cada paso era un paso menos y cada paso que dábamos significaba que estábamos más cerca. Así que mientras pudiéramos dar pasos, acabaríamos llegando a los valles de Chile".

[Michelle Yeoh es la matriarca de una familia de la mafia en 'Los hermanos Sun': así es la nueva serie de Netflix]

Después de 10 días, Canessa y Parrado se encontraron con un hombre a caballo que, después de un día de espera, alertó a las autoridades de que todavía había supervivientes del accidente.

Cuando se dieron cuenta de que estaban a salvo, Canessa se acordó de que lo primero que hicieron fue enterrar los restos que habían traído en el viaje para poder alimentarse. "Miré los calcetines de rugby llenos de la carne de mis amigos y dije: 'Esto debería ser enterrado. Esto ya no es comida. Ahora vamos a tener comida de verdad'. Entonces enterré sus restos."

Finalmente, los helicópteros de rescate llegaron al lugar del accidente el 22 de diciembre, pero debido al mal tiempo, sólo pudieron sacar a seis de los 14 supervivientes. El resto salieron de allí al día siguiente.